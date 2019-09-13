Борьба больших с маленькими и подготовка ко дню выборов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Последняя неделя предвыборной кампании осени 2019 года прошла в полном соответствии с законами жанра. Две ведущие партии – "Ликуд" и "Кахоль Лаван" – сфокусировались на одной цели: обеспечить себе хотя бы техническую победу, набрать максимальное число мандатов. При этом и Биньямину Нетаниягу и Бени Ганцу нужна не просто победа, а победа убедительная. У каждого из них свои цели, свои средства и свои возможности.

Биньямин Нетаниягу мечтает о 40 мандатах. В августе 2018 года на мероприятии "Ликуда" премьер-министр говорил о 40 мандатах, как о реальной цели на ближайших выборах. В апреле Нетаниягу говорил уже о 35. Сейчас ему нужно намного больше. 40 мандатов были бы не просто победой "Ликуда". Они стали бы очередным вотумом доверия премьер-министру. С этим векселем Нетаниягу сможет прийти к юридическому советнику правительства, если тот решит после слушаний предъявить ему обвинения. Этот аттестат политической зрелости Нетаниягу сможет предъявить своим коллегам в Кнессете, если потребуется просить их о наделении его иммунитетом. "Я в пятый раз был избран народом, я самый популярный политик в Израиле. Вы хотите пойти вопреки воле народа?" – скажут премьер-министр или его приближенные. Чтобы получить такую возможность, Нетаниягу нужна не просто победа. Нужен разгром. Нужна именно победа "Ликуда", а не просто победа право-религиозного блока. И ради такой победы Нетаниягу делает всё возможное. Даже его противник, журналист Равив Друкер в эфире радиостанции 103FM, поражался энергией Нетаниягу: "Он сражается так, как будто речь идет о первых выборах, в которых он принимает участие".

За прошлую неделю Нетаниягу успел обыграть тему закона о видеокамерах, провести пресс-конференцию, посвященную Ирану, пообещать аннексию Иорданской долины, и объявить о начале войны за голоса правых избирателей. Закон о видеокамерах был почти прозрачным пиар-ходом, преследовавшим две цели: консолидировать избирателей под лозунгом "Отечество в опасности, левые могут украсть у нас победу", а также объявить всех, кто против, пособниками этих самых левых. Даже если бы закон был принят в третьем чтении, он не может быть реализован на предстоящих выборах. Это было не только невозможно технически, но и организационно: любой закон вступает в силу только после того, как он записан в регистрационных документах. Для этого нужны несколько дней. Закон этот был предвыборной акцией "Ликуда", и в известном смысле для "Ликуда" провал закона был выгоднее, чем головная боль, с которой было бы связано его утверждение. В правящей партии считают эту акцию очень удачной и полагают, что она повысит явку избирателей "Ликуда" на избирательные участки.

Обязательство аннексировать Иорданскую долину также имеет очевидную предвыборную подоплеку. По сути, речь идет о первом необратимом шаге, который Биньямин Нетаниягу обещает сделать в Иудее и Самарии. Обещания, выданные за неделю до выборов, всегда вызывают сомнения. Но определенный эффект такое заявление иметь будет.

В конце недели Нетаниягу повел сфокусированную атаку на правые партии, в первую очередь на "Оцма Иегудит". В "Ликуде" длительное время колебались по поводу линии поведения в отношении самой правой партии, принимающей участие в выборах и, судя по опросам, балансирующей на грани электорального барьера. Одно время даже обсуждалась возможность договориться с небольшим хасидским двором, чтобы оно отдало голос Бен-Гвиру, а не "Яадут а-Тора". Однако то ли внутренние опросы "Ликуда" действительно показали, что вопреки результатам многих общеизраильских исследований, "Оцма Иегудит" действительно не проходит, то ли по каким-то еще причинам, но Нетаниягу бросился в атаку на партию Бен-Гвира. В недавнем интервью "Аруц 7" Нетаниягу призвал избирателей "не сходить с ума" и не голосовать за партию, которая "не проходит электоральный барьер". Но перед отлетом в Сочи в интервью "Кан Бет" премьер-министр уже не был столь категоричен. По последнему опросу "Кан 11" "Оцма Иегудит" набирает четыре мандата, по опросу Парламентского телеканала, Бен Гвир продолжит свою адвокатскую деятельность за пределами Кнессета. В пятницу, 13 сентября, газета "Исраэль а-Йом" пишет о вероятных 4,5 мандатах "Оцма Иегудит" и о том, что Нетаниягу может оказать поддержку этой партии, поставив на то, что электоральный барьер она преодолеет.

Об отношении главы "Ликуда" с лидерами партии "Ямина" сказано уже все. Биньямин Нетаниягу хотел бы вовсе не видеть эту партию в коалиции, но раз без нее нельзя Нетаниягу сделает все, чтобы в Кнессете 22-го созыва она была маленькой и не влиятельной.

Одновременно продолжатся и шаги, направленные на ослабление НДИ. Попытки "Ликуда" увязать Либермана с левым лагерем мы будем наблюдать не просто до последнего дня, до последней минуты голосования.

Бени Ганц также продолжает сражение с партиями "своего" блока. В "Кахоль Лаван" понимают, что у них нет естественных партнеров, удельный вес которых приближается к 61 мандату. Даже если Либерман порекомендует Ганца в премьер-министры, он не войдет в коалицию с Ницаном Горовицем и Ахмадом Тиби. Без Либермана, без ультраортодоксов и не очевидно, что с арабскими партиями, Бени Ганц стремится к тому, чтобы стать крупнейшей фракцией Кнессета, рассчитывая, что это даст ему мандат на формирование коалиции. Жертвой каннибализации в левом лагере может стать "Демократический лагерь". Левые избиратели и без того не в восторге от этого списка, а шанс (даже иллюзорный) на политическое устранение Нетаниягу, может подтолкнуть избирателей в объятия Бени Ганца, оставив Ницана Горовица и его товарищей за чертой электорального барьера.

Многое 17 сентября будет зависеть от явки избирателей. В "Ликуде" готовят гигантскую операцию, цель которой доставить на избирательные участки всех, кто проголосует за правящую партию. На "русской" улице штаб дня выборов возглавит Роберт Илатов. В НДИ, "Кахоль Лаван" и "Ямина" также готовятся ко дню Х, понимая, что от эффективности работы на местах будет зависеть судьба выборов. Глава "Ямина" Айелет Шакед опубликовала уже несколько обращений к активистам с призывами обеспечить максимальное участие избирателей. В левоцентристском лагере опасаются низкой явки избирателей, что может увеличить представительство религиозных и радикальных партий. Похожие опасения высказывают в НДИ.

17 сентября израильтянам предстоит решить, каким они хотят видеть Кнессет 22-го созыва. Какими бы ни были итоги выборов, кто бы ни получил право формировать коалицию, эта задача представляется сейчас невероятно трудной.