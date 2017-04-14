Житель Тель-Авива подозревается в серии нападений на геев за отказ в сексе

Сотрудники полиции Тель-авива задержали 24-летнего жителя города, который подозревается в серии нападений на геев, отказывавшихся вступить с ним в сексуальные отношения.

В пятницу, 14 апреля, задержанного доставят в суд, где будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении срока его содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг в полицию обратился житель Тель-Авива, сообщив, что потенциальный любовник, с которым он познакомился с помощью аппликации Grindr, ударил его электрошокером и забрал деньги.

В интервью сайту "Мако", мужчина рассказал, что ночью ему стало скучно и он открыл аппликацию Grindr. Ему сразу же написал другой пользователь, показавшийся ему симпатичным. Новый знакомый прислал ему еще несколько своих фотографий, после чего попросил адрес и пообещал приехать. Вскоре после этой беседы мужчина заметил, что новый знакомый его заблокировал, и поэтому он сначала решил, что свидание отменяется. Но спустя несколько минут, кто-то позвонил в домофон. Видеокамеру домофона гость прикрывал рукой.

По словам мужчины, гость вел себя очень странно. Хозяин квартиры был вынужден попросить его уйти. Гость потребовал деньги "за беспокойство", а затем выхватил электрошокер и ударил им хозяина квартиры. Гость забрал деньги, которые были у хозяина квартиры в кошельке, а затем пригрозил мужчине "расправиться с ним", если он обратится в полицию.

После подачи заявления в полицию, мужчина рассказал о случившемся в социальной сети. Сайт "Мако" пишет, что благодаря его публикации выяснилось, что это был не первый случай, когда знакомство с помощью Grindr заканчивается подобным образом.

Расследование данного дела продолжается.