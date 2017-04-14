14 апреля 2017 г.
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В Израиле

В теракте в Иерусалиме погибла Ханна Блендон из Бирмингема

время публикации: 20:06 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати

Стало известно имя жертвы теракта, осуществленного в Иерусалиме 14 апреля, в пятницу: это Ханна Блендон, 21 года.

Ханна, изучавшая религиоведение в университете Бирмингема, приехала в Израиль по программе обмена студентами. Она посещала Еврейский университет в Иерусалиме и должна была вернуться домой по окончании семестра.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, в Иерусалиме, араб, вооруженный ножом, совершил нападение в трамвае, следовавшем по улице Яффо в районе площади ЦАХАЛ. В результате нападения была убита британская студентка 23 лет. Пострадала беременная женщина. Террорист был задержан.

- Теракт в иерусалимском трамвае. Фоторепортаж

Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии. Ее доставили в реанимационное отделение больницы "Адаса Ар а-Цофим", где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Кроме того, при резком торможении трамвая были легко травмированы беременная женщина примерно 30 лет и мужчина примерно 50 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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