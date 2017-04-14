14 апреля 2017 г.
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В Израиле

За последние два дня Пещеру Праотцев в Хевроне посетили 18 тысяч человек

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
За последние два дня Пещеру Праотцев в Хевроне посетили 18 тысяч человек

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильские военные, сотрудники полиции и пограничной службы в течение последних двух дней обеспечили возможность безопасного посещения Пещеры Праотцев в Хевроне для 18 тысяч верующих.

В сообщении отмечается, что, благодаря действиям силовых структур, массовое паломничество в Хеврон прошло без каких-либо серьезных инцидентов.

В общей сложности, в Хевроне за последние двое суток побывали 25 тысяч израильтян и иностранных туристов.

Напомним, что на период праздника Песах была введена полная блокада палестинских территорий.

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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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