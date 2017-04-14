За последние два дня Пещеру Праотцев в Хевроне посетили 18 тысяч человек

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что израильские военные, сотрудники полиции и пограничной службы в течение последних двух дней обеспечили возможность безопасного посещения Пещеры Праотцев в Хевроне для 18 тысяч верующих.

В сообщении отмечается, что, благодаря действиям силовых структур, массовое паломничество в Хеврон прошло без каких-либо серьезных инцидентов.

В общей сложности, в Хевроне за последние двое суток побывали 25 тысяч израильтян и иностранных туристов.

Напомним, что на период праздника Песах была введена полная блокада палестинских территорий.