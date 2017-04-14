14 апреля 2017 г.
последняя новость: 14:08
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В Израиле

Иерусалимский террорист оказался 57-летним сумасшедшим

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Нож, который использовал нападавший

Начальник полиции Иерусалима Йорам Галеви рассказал журналистам, что задержанный террорист, совершивший нападение в трамвае и тяжело ранивший девушку – мужчина 57 лет, которого ранее задерживали за домашнее насилие.

Галеви отметил, что речь идет о человеке, который состоит на психиатрическом учете.

Тем не менее, полиция по-прежнему говорит о теракте.

Как сообщалось ранее, около 12:50 в районе площади ЦАХАЛ, на улице Яффо, в трамвае было совершено вооруженное нападение, в результате которого крайне тяжелые ножевые ранения получила девушка 23 лет. Террорист задержан. Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжелом или критическом состоянии. Ее доставили в реанимационное отделение больницы "Адаса Ар а-Цофим".

Кроме того, при резком торможении трамвая были легко травмированы беременная женщина примерно 30 лет и мужчина примерно 50 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

После теракта движение по трамвайным путям в Иерусалиме было прервано.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 апреля 2017 г.
Теракт в иерусалимском трамвае: убита девушка







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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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