Прогноз погоды на 14 апреля: прохладно, временами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 апреля, температура воздуха будет значительно ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. В течение дня ожидаются слабые дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 14-22, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 17-27. В Беэр-Шеве – 13-22, в Мицпе-Рамоне – 11-22, на побережье Мертвого моря – 18-25, в Ашкелоне – 16-20, в Ариэле – 12-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-24, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-170 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В субботу будет прохладно, возможен моросящий дождь в утренние часы. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность. В понедельник – малооблачно, дополнительное повышение температуры.