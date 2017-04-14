Террориста в иерусалимском трамвае обезвредил полицейский, находившийся в отпуске

В пятницу, 14 апреля, в Иерусалиме, арабский террорист, вооруженный ножом, совершил нападение в трамвае. В результате теракта была убита 23-летняя студентка из Великобритании. Террорист был задержан.

Не исключено, что жертв могло быть больше, если бы не решительные действия сотрудника полиции, находившегося в этот день в отпуске и случайно, вместе с женой и детьми, оказавшегося в трамвае. Услышав крики жертвы, полицейский нажал на аварийный тормоз и обезвредил террориста, выбив из его руки нож.

В течение некоторого времени полицейский, с помощью одного из пассажиров, удерживал террориста. Затем трамвай остановился, и в вагон вошли сотрудники полиции и спецподразделения ЯСАМ.

Общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала имя террориста, убившего 14 апреля британскую студентку в иерусалимском трамвае.

Это 57-летний Джамиль Тамими из иерусалимского квартала Рас аль-Амуд.

В 2011 году он был осужден за семейное насилие и растление дочери. Позже, находясь в больнице, он проглотил бритву, пытаясь покончить с собой. Был признан невменяемым.

Полиция намерена опросить четверых сыновей Тамими.

- Теракт в иерусалимском трамвае. Фоторепортаж