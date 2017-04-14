14 апреля 2017 г.
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В Израиле

8-летняя девочка, вес которой более 17 килограммов, стала "загадкой" для врачей

время публикации: 19:50 | последнее обновление: 19:50 блог версия для печати

Шахат Кумар, живущая вместе с родителями в Пенджабе, в свои 8 месяцев весит более 17 килограммов, что является нормой для 10-летнего ребенка, сообщает Daily Mail. При рождении и в первые несколько месяцев жизни вес девочки был нормальным, однако затем ребенок, демонстрировавший постоянное желание есть, начал быстро полнеть.

Родители девочки считают, что в ее неутоляемом аппетите виновен Всевышний. Индийские врачи, осматривавшие Шахат, не смогли установить, что является причиной повышенного аппетита ребенка. Кроме того, у девочки аномально толстая кожа, что затрудняет получение даже самых простых анализов крови.

Родители Шахат, которой при ее нынешнем весе тяжело дышать и двигаться, не могут себе позволить поездку в центр страны, чтобы показать дочь специалистам.

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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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