Полиция продолжает поиски трех человек, пропавших без вести в районе Кинерета. Поиски ведутся круглосуточно, однако до сих пор не дали никаких результатов.

В поисковой операции участвуют офицеры морской полиции, бойцы МАГАВ, водолазы, в том числе и добровольцы. Среди техники, привлеченной к поиску пропавших, гидроцикл, полицейский вертолет, легкомоторные самолеты и несколько лодок, принадлежащих добровольцам, помогающим полиции.

Один из пропавших без вести находился на надувном матрасе в районе пляжа Леванон и был унесен порывом ветра. Второй, 19-летний подросток, тоже на надувном матрасе, уплыл далеко от берега, когда его матрас перевернуло порывом ветра. К своим вещам, оставленным на пляже, юноша не вернулся. Подробности о третьем пропавшем без вести не сообщались.