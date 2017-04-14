Полиция Израиля распространила видео, снятое на месте теракта в Иерусалиме

В пятницу, 14 апреля, в Иерусалиме, араб, вооруженный ножом, совершил нападение в трамвае, следовавшем по улице Яффо в районе площади ЦАХАЛ. В результате нападения была убита британская студентка 23 лет. Пострадала беременная женщина. Террорист был задержан.

- Теракт в иерусалимском трамвае. Фоторепортаж



Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии. Ее доставили в реанимационное отделение больницы "Адаса Ар а-Цофим", где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Кроме того, при резком торможении трамвая были легко травмированы беременная женщина примерно 30 лет и мужчина примерно 50 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Не исключено, что жертв могло быть больше, если бы не решительные действия сотрудника полиции, находившегося в этот день в отпуске и случайно, вместе с женой и детьми, оказавшегося в трамвае. Услышав крики жертвы, полицейский нажал на аварийный тормоз и обезвредил террориста, выбив из его руки нож.

В течение некоторого времени полицейский, с помощью одного из пассажиров, удерживал террориста. Затем трамвай остановился, и в вагон вошли сотрудники полиции и спецподразделения ЯСАМ.

Пресс-служба полиции Израиля распространила видео, снятое на месте теракта.