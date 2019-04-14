"Арабские голоса" в Бат-Аине и Итамаре. Слухи и комментарии

Опубликованные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва породили немало вопросов. Бурное обсуждение вызвал факт получения арабским списком РААМ-БАЛАД более 13% голосов в поселке Бат-Аин в Гуш Эционе. По данным, опубликованным Центризбиркомом, этот список якобы набрал 87 голосов и стал пятым в Бат-Аине.

В поселке Итамар в Самарии арабский список ХАДАШ-ТААЛ якобы набрал 52 голоса и занял второе место.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в Бат-Аин, Итамар и в Центральную избирательную комиссию.

Йосеф Таль, житель Бат-Аина, был секретарем одного из двух избирательных участков в поселении. В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il он заявил: "На моем избирательном участке за партию "Зеут" были поданы 87 голосов и ни одного за список РААМ-БАЛАД. Эти данные мы зафиксировали при подсчете голосов и передали в Центральную избирательную комиссию. На втором избирательном участке за партию "Зеут" был подан 91 голос. Таинственным образом 87 голосов "Зеута" были "отданы" РААМ-БАЛАД. Или произошла ошибка, или кто-то "поиграл" с цифрами".

Наш собеседник отверг возможность того, что в выборах принимали участие арабы из соседних деревень. "Никто из них не имеет израильского гражданства и не может голосовать", – сказал Йосеф Таль. Он отверг также возможность того, что за РААМ-БАЛАД голосовали молодые анархисты из неформального движения "Молодежь холмов". "В нашем поселке таких пять человек, не 87. Это ребята, оставившие религию, немного неприкаянные. Такие скорее будут голосовать за "Зеут", чем за РААМ-БАЛАД", – сказал Йосеф Таль.

Пинхас Михаэли, пресс-секретарь поселка Итамар, заявил NEWSru.co.il: "Ошибка произошла не на нашем избирательном участке, а в Центральной избирательной комиссии. После того, как стало известно о том, что в Итамаре ХАДАШ-ТААЛ "получил" 52 голоса, я проверил эту информацию с секретарем избирательного участка. 52 голоса получила партия "Зеут"".

В официальной реакции, опубликованной пресс-службой поселка говорится: "Мы возмущены публикацией на сайте ЦИК и требуем немедленного исправления ошибки".

Пресс-секретарь ЦИК Гиора Фордес заявил в беседе с NEWSru.co.il, что произошла ошибка при внесении голосов в компьютер Центризбиркома. "Когда в компьютер вносили результаты голосования в Бат-Аине произошла техническая ошибка, и голоса "Зеут" были записаны в следующей строчке, где фигурировала партия РААМ-БАЛАД. Такие ошибки бывают, нам это известно. 87 голосов будут возвращены партии "Зеут". Аналогичные ошибки произошли в некоторых других населенных пунктах. Именно поэтому мы сообщили, что опубликованные результаты не окончательные, и до среды возможны небольшие изменения".

По поводу ситуации в Итамаре комментарий от ЦИК не поступил.

Религиозный еврейский поселок Бат-Аин находится в Иудейских горах рядом с Кфар-Эционом. В нем проживают немногим более 1000 человек.

Поселок Итамар расположен в центральной Самарии. Население – около 1200 человек.





