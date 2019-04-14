ЦАХАЛ отказался от подготовки танкисток по экономическим соображениям

По итогам завершившегося в прошлом году пилотного проекта командование Армии обороны Израиля приняло решение отказаться от подготовки женских танковых экипажей.

В рамках проекта 15 девушек поступили на курсы подготовки танкистов. Из них 10 успешно прошли курс, в том числе четыре девушки прошли затем курс подготовки на командира танкового экипажа.

Однако в итоге все девушки были распределены по пехотным боевым подразделениям.

Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", решение об отказе от подготовки танкисток было принято в связи с экономической нецелесообразностью: подготовка женских танковых экипажей требует выделения средств и людей в объеме, не оправдывающем получаемый результат.

Напомним, что о приостановке проекта подготовки женских экипажей сообщалось еще в октябре 2018 года. Запущенный в конце 2017 года проект вызвал острые дебаты между сторонниками открытия для девушек всех военных специальностей и теми, кто утверждал, что женщинам в танках не место как с точки зрения физиологии (необходимость поднятия значительных тяжестей), так и с точки зрения скромности.