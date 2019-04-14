18+
14 апреля 2019 г.
последняя новость: 11:01
Если бы ультраортодоксы работали так, как голосуют
Ключи от правительства ? у Либермана
Выборы в бомбоубежище, или Рассвет старого дня
От Ливии до Судана ? вторая «арабская весна»
Альмойшавена. Сладкая лепешка испанских евреев
У Иосифа Пригожина нет одного органа
Назван характерный симптом рака
Гаспачо. Суп из Андалусии
Для палестинцев жизнь станет сложнее
Авангард "арабского НАТО" переходит на сторону Ирана
Победителей нет
Сирия и Иран объединились против Турции
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:43 ЦИК: "А-Ямин а-Хадаш" распространяют лживые слухи
10:20 Создана комиссия для рассмотрения конфликта в "Ракевет Исраэль"
10:10 После Песаха в тель-авивском университете начнется забастовка
10:03 Штаб по борьбе с террором: возвращающиеся домой боевики ИГ угрожают израильским туристам
08:39 Стрельба в деревне Хауаалид, ранены два человека
08:38 ЦАХАЛ отказался от подготовки танкисток по экономическим соображениям
08:22 Умер 6-летний мальчик, захлебнувшийся во время купания в Нагарии
08:09 Коалиционные переговоры: возможности и требования
07:59 Большинство читателей NEWSru.co.il за "коалицию без харедим". Итоги опроса
06:58 ЦАХАЛ съест на Песах 65 тонн мацы и выпьет 17 тысяч литров виноградного сока
Загрузка...
В Израиле

ЦАХАЛ отказался от подготовки танкисток по экономическим соображениям

время публикации: 08:38 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ отказался от подготовки танкисток по экономическим соображениям
ЦАХАЛ отказался от подготовки танкисток по экономическим соображениям
ЦАХАЛ отказался от подготовки танкисток по экономическим соображениям

По итогам завершившегося в прошлом году пилотного проекта командование Армии обороны Израиля приняло решение отказаться от подготовки женских танковых экипажей.

В рамках проекта 15 девушек поступили на курсы подготовки танкистов. Из них 10 успешно прошли курс, в том числе четыре девушки прошли затем курс подготовки на командира танкового экипажа.

Однако в итоге все девушки были распределены по пехотным боевым подразделениям.

Как сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ", решение об отказе от подготовки танкисток было принято в связи с экономической нецелесообразностью: подготовка женских танковых экипажей требует выделения средств и людей в объеме, не оправдывающем получаемый результат.

Напомним, что о приостановке проекта подготовки женских экипажей сообщалось еще в октябре 2018 года. Запущенный в конце 2017 года проект вызвал острые дебаты между сторонниками открытия для девушек всех военных специальностей и теми, кто утверждал, что женщинам в танках не место как с точки зрения физиологии (необходимость поднятия значительных тяжестей), так и с точки зрения скромности.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 октября 2018 г.
10-й канал ИТВ: ЦАХАЛ приостановил проект по подготовке девушек-танкистов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2018 г.
Рекорд в ЦАХАЛе: 1000 девушек-призывниц заявили о желании служить в боевых частях





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 14 апреля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019