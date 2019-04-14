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14 апреля 2019 г.
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В Израиле

Большинство читателей NEWSru.co.il за "коалицию без харедим". Итоги опроса

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 09:10 блог версия для печати фото
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Большинство читателей NEWSru.co.il за "коалицию без харедим". Итоги опроса
Большинство читателей NEWSru.co.il за "коалицию без харедим". Итоги опроса
Большинство читателей NEWSru.co.il за "коалицию без харедим". Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "По итогам выборов в Кнессет: какой должна быть коалиция?" В опросе, который проводился 12-14 апреля, приняли участие 4.154 респондента (3.609 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Опрос был предназначен для граждан Израиля. 90% респондентов голосовали на выборах в Кнессет 21-го созыва. 5% не голосовали, так как находились за пределами Израиля. 3% сказали, что не голосовали, хотя находились в Израиле и имели право голосовать.

97% участников опроса следили за публикацией результатов после завершения голосования.

58% в целом довольны результатами выборов, почти 40% – недовольны.

40% не считают нужным менять электоральный барьер (в настоящее время он составляет 3,25% голосов, что соответствует 4 из 120 депутатским мандатам). 36% заявляют, что электоральный барьер следует повысить. 7% выступают за понижение электорального барьера, 2% – за его отмену.

Читателям был задан вопрос: "Непрохождение каких партий в Кнессет вас расстраивает?" Почти 36% назвали "А-Ямин а-Хадаш" (Беннет/Шакед). 23% расстроены, что не прошла партия "Зеут" (Фейглин). 6% сожалеют, что не попала в Кнессет партия "Гешер" (Леви-Абукасис).

Был задан вопрос: "Считаете ли, что в связи с обнаруженными накладками нужно провести пересчет голосов?" 46% опрошенных выступили против пересчета. 29% – за пересчет всех бюллетеней. 12% – за пересчет только бюллетеней из "двойных конвертов" (военнослужащие, заключенные, дипломаты и прочие, голосовавшие не по месту жительства).

Абсолютное большинство опрошенных, 87%, уверены, что президент поручит формирование коалиции Биньямину Нетаниягу (напомним, что "Ликуд" победил на выборах, набрав 36 мандатов). Менее 6% верят, что будет достигнуто соглашение о создании правительства национального единства. Только 1,5% полагают, что формирование коалиции будет доверено Бени Ганцу.

Был задан вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в будущей коалиции?" Самые частые ответы: "Ликуд" – 81%, НДИ – 76%, "Кулану" – 70%, "Кахоль Лаван" – 42%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 38%.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в будущей коалиции?" Самые частые ответы: РААМ/БАЛАД – 77%, ХАДАШ/ТААЛ – 76%, МЕРЕЦ – 66%, ШАС – 63%, "Яадут а-Тора" – 57%, "Авода" – 51%.

Две трети опрошенных (почти 67%) хотели бы видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Только 11% хотели бы видеть на этом посту Бени Ганца. 10% выступают за ротацию Нетаниягу и Ганца.

Министр обороны. 41% хотели бы видеть на этом посту Авигдора Либермана (НДИ). 11% – Йоава Галанта ("Ликуд"). 10% – Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван"). Отметим, что лишь менее 5% хотят, чтобы Нетаниягу сохранил за собой этот пост. 4% за Моше Яалона ("Кахоль Лаван").

Министр просвещения. 27% поддержали кандидатуру Гидеона Саара ("Ликуд"), 26% – Зеэва Элькина ("Ликуд"). 9% – Яир Лапид ("Кахоль Лаван"). 6% – Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 3% – Тамар Зандберг (МЕРЕЦ). 2% – Шели Яхимович ("Авода").

Министр финансов. 45% за то, чтобы на этом посту оставался Моше Кахлон ("Кулану"). 17% хотели бы, чтобы минфином руководил Биньямин Нетаниягу ("Ликуд"). 7% – Яир Лапид ("Кахоль Лаван"). 2% – Ярив Левин ("Ликуд"). Менее 1% получили Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван") и Ави Габай ("Авода").

Министр иностранных дел. 20% – за Биньямина Нетаниягу ("Ликуд"). 19% – за Гидеона Саара ("Ликуд"). 15% – за Авигдора Либермана (НДИ). 11% – за Исраэля Каца ("Ликуд"). 8% – Яир Лапид ("Кахоль Лаван"). 7% – Ципи Хотовели ("Ликуд"). Менее 2% – Бени Ганц ("Кахоль Лаван"). Менее 1% – Цви Хаузер ("Кахоль Лаван").

Министр внутренних дел. 33% – за Авигдора Либермана (НДИ). 18% – за Гилада Эрдана ("Ликуд"). 14% – за Гидеона Саара ("Ликуд"). Менее 5% – за действующего главу МВД Арье Дери (ШАС). 3% – Амир Перец ("Авода"). 2% – Рафи Перец ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 0,5% – Йоаз Хендель ("Кахоль Лаван").

Министр юстиции. 30% против всех предложенных кандидатур (ранее лидером рейтинга была действующий министр юстиции Айелет Шакед, но ее партия "А-Ямин а-Хадаш" не прошла электоральный барьер). 12% – Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 9% – Итамар Бен-Гвир ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 7% – Ярив Левин ("Ликуд"). 4% – Тамар Зандберг (МЕРЕЦ). 2% – Мейрав Михаэли ("Авода"). 2% – Цви Хаузер ("Кахоль Лаван").

Министр транспорта. Редкое единодушие: 61% – за Исраэля Каца ("Ликуд"), действующего министра транспорта. 7% – за Одеда Форера (НДИ). 2% – за Ави Нисанкорена ("Кахоль Лаван"). 1% – за Ицика Шмули ("Авода"). Менее 1% – за Яакова Лицмана ("Яадут а-Тора") или Рои Фолькмана ("Кулану").

Отметим, что большинство опрошенных, более 56%, выступают в поддержку идеи создания правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван", без религиозных партий. Хотя, напомним, менее 6% верят в создание правительства национального единства.

28% опрошенных затрудняются прогнозировать, когда пройдут следующие выборы в Кнессет. 17,5% считают, что досрочные выборы состоятся в 2021 году. Почти столько же верят, что новая коалиция "доживет" до 2023 года. 12% назвали 2022 год. 7% – 2024. 2,5% полагают, что следующие выборы состоятся уже в этом году.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2019 г.
Опубликованы окончательные результаты выборов: Беннет и Шакед не прошли в Кнессет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2019 г.
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Воскресенье, 14 апреля 2019 г.
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