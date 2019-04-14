Большинство читателей NEWSru.co.il за "коалицию без харедим". Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "По итогам выборов в Кнессет: какой должна быть коалиция?" В опросе, который проводился 12-14 апреля, приняли участие 4.154 респондента (3.609 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Опрос был предназначен для граждан Израиля. 90% респондентов голосовали на выборах в Кнессет 21-го созыва. 5% не голосовали, так как находились за пределами Израиля. 3% сказали, что не голосовали, хотя находились в Израиле и имели право голосовать.

97% участников опроса следили за публикацией результатов после завершения голосования.

58% в целом довольны результатами выборов, почти 40% – недовольны.

40% не считают нужным менять электоральный барьер (в настоящее время он составляет 3,25% голосов, что соответствует 4 из 120 депутатским мандатам). 36% заявляют, что электоральный барьер следует повысить. 7% выступают за понижение электорального барьера, 2% – за его отмену.

Читателям был задан вопрос: "Непрохождение каких партий в Кнессет вас расстраивает?" Почти 36% назвали "А-Ямин а-Хадаш" (Беннет/Шакед). 23% расстроены, что не прошла партия "Зеут" (Фейглин). 6% сожалеют, что не попала в Кнессет партия "Гешер" (Леви-Абукасис).

Был задан вопрос: "Считаете ли, что в связи с обнаруженными накладками нужно провести пересчет голосов?" 46% опрошенных выступили против пересчета. 29% – за пересчет всех бюллетеней. 12% – за пересчет только бюллетеней из "двойных конвертов" (военнослужащие, заключенные, дипломаты и прочие, голосовавшие не по месту жительства).

Абсолютное большинство опрошенных, 87%, уверены, что президент поручит формирование коалиции Биньямину Нетаниягу (напомним, что "Ликуд" победил на выборах, набрав 36 мандатов). Менее 6% верят, что будет достигнуто соглашение о создании правительства национального единства. Только 1,5% полагают, что формирование коалиции будет доверено Бени Ганцу.

Был задан вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в будущей коалиции?" Самые частые ответы: "Ликуд" – 81%, НДИ – 76%, "Кулану" – 70%, "Кахоль Лаван" – 42%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 38%.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в будущей коалиции?" Самые частые ответы: РААМ/БАЛАД – 77%, ХАДАШ/ТААЛ – 76%, МЕРЕЦ – 66%, ШАС – 63%, "Яадут а-Тора" – 57%, "Авода" – 51%.

Две трети опрошенных (почти 67%) хотели бы видеть на посту премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Только 11% хотели бы видеть на этом посту Бени Ганца. 10% выступают за ротацию Нетаниягу и Ганца.

Министр обороны. 41% хотели бы видеть на этом посту Авигдора Либермана (НДИ). 11% – Йоава Галанта ("Ликуд"). 10% – Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван"). Отметим, что лишь менее 5% хотят, чтобы Нетаниягу сохранил за собой этот пост. 4% за Моше Яалона ("Кахоль Лаван").

Министр просвещения. 27% поддержали кандидатуру Гидеона Саара ("Ликуд"), 26% – Зеэва Элькина ("Ликуд"). 9% – Яир Лапид ("Кахоль Лаван"). 6% – Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 3% – Тамар Зандберг (МЕРЕЦ). 2% – Шели Яхимович ("Авода").

Министр финансов. 45% за то, чтобы на этом посту оставался Моше Кахлон ("Кулану"). 17% хотели бы, чтобы минфином руководил Биньямин Нетаниягу ("Ликуд"). 7% – Яир Лапид ("Кахоль Лаван"). 2% – Ярив Левин ("Ликуд"). Менее 1% получили Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван") и Ави Габай ("Авода").

Министр иностранных дел. 20% – за Биньямина Нетаниягу ("Ликуд"). 19% – за Гидеона Саара ("Ликуд"). 15% – за Авигдора Либермана (НДИ). 11% – за Исраэля Каца ("Ликуд"). 8% – Яир Лапид ("Кахоль Лаван"). 7% – Ципи Хотовели ("Ликуд"). Менее 2% – Бени Ганц ("Кахоль Лаван"). Менее 1% – Цви Хаузер ("Кахоль Лаван").

Министр внутренних дел. 33% – за Авигдора Либермана (НДИ). 18% – за Гилада Эрдана ("Ликуд"). 14% – за Гидеона Саара ("Ликуд"). Менее 5% – за действующего главу МВД Арье Дери (ШАС). 3% – Амир Перец ("Авода"). 2% – Рафи Перец ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 0,5% – Йоаз Хендель ("Кахоль Лаван").

Министр юстиции. 30% против всех предложенных кандидатур (ранее лидером рейтинга была действующий министр юстиции Айелет Шакед, но ее партия "А-Ямин а-Хадаш" не прошла электоральный барьер). 12% – Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 9% – Итамар Бен-Гвир ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). 7% – Ярив Левин ("Ликуд"). 4% – Тамар Зандберг (МЕРЕЦ). 2% – Мейрав Михаэли ("Авода"). 2% – Цви Хаузер ("Кахоль Лаван").

Министр транспорта. Редкое единодушие: 61% – за Исраэля Каца ("Ликуд"), действующего министра транспорта. 7% – за Одеда Форера (НДИ). 2% – за Ави Нисанкорена ("Кахоль Лаван"). 1% – за Ицика Шмули ("Авода"). Менее 1% – за Яакова Лицмана ("Яадут а-Тора") или Рои Фолькмана ("Кулану").

Отметим, что большинство опрошенных, более 56%, выступают в поддержку идеи создания правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван", без религиозных партий. Хотя, напомним, менее 6% верят в создание правительства национального единства.

28% опрошенных затрудняются прогнозировать, когда пройдут следующие выборы в Кнессет. 17,5% считают, что досрочные выборы состоятся в 2021 году. Почти столько же верят, что новая коалиция "доживет" до 2023 года. 12% назвали 2022 год. 7% – 2024. 2,5% полагают, что следующие выборы состоятся уже в этом году.





