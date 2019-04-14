Коалиционные переговоры: возможности и требования

Переговоры по созданию будущей коалиции начнутся в конце нынешней недели после завершения консультаций президента Реувена Ривлина с главами партий, прошедших в Кнессет. Однако и партии, и отдельные политики уже обозначают свои требования.

У Биньямина Нетаниягу, который в пятый раз получит мандат на формирование коалиции, есть две возможности: попытаться создать правительство национального единства или предпочесть коалицию, опирающуюся на 65 мандатов правых и религиозных партий.

Комментатор канала "Кешет" Амнон Абрамович сообщил в минувшие выходные, что за кулисами идут переговоры о создании правительства "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Однако шансы на создание такого правительства оцениваются как крайне низкие. В ходе телефонной беседы между Нетаниягу и Ганцем, состоявшейся 12 апреля, когда глава "Кахоль Лаван" позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой, премьер-министр сказал: "Я благодарю вас. Теперь каждый из нас на своем месте будет работать на благо единства народа".

Некоторые журналисты, в первую очередь Равив Друкер, развивали теорию о том, что посредником при формировании ПНЕ может стать глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. Особое внимание привлек тот факт, что в Вену, где в конце минувшей недели находился Либерман с семьей, отправился и глава "Еш Атид" Яир Лапид. По этому поводу второй номер в списке НДИ Одед Форер заяил: "Встреча в Вене проходит только в мозгу у людей, разрабатывающих конспирологические теории с утра до вечера, а возможность создания правительства национального единства возникает только на фоне приступа паранойи".

В случае формирования правой коалиции, главным препятствием станет вопрос взаимоотношений религии и государства. Как сообщалось ранее, Авигдор Либерман назвал одним из условий своего присоединения к коалиции, принятие закона о призыве в его нынешнем виде. Отметим, что в поддержку такого шага выступил и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В интервью NEWSru.co.il накануне выборов премьер-министр обязался провести закон о призыве, разработанный министерством обороны. Об этом же он говорил и в интервью ультраортодксальному сайту "Кикар а-Шабат". В настоящий момент неизвестно, как отреагируют на это требование в ШАС и "Яадут а-Тора". Напомним, что "Дегель а-Тора" во главе с Моше Гафни готова была согласиться на предложенный вариант закона, в то время как в "Агудат Исраэль" категорически отвергали эту формулировку. Не исключено, что на этом фоне произойдет раскол блока "Яадут а-Тора": четыре депутата от "Агудат Исраэль" останутся в оппозиции, а три от "Дегель а-Тора" присоединятся к коалиции.

Непростая дискуссия ожидается и по поводу второго требования Либермана: сохранить за ним пост министра обороны. Телеканал "Кан 11" сообщал в минувшие выходные, что премьер-министр Нетаниягу взвешивает возможность оставить этот портфель за собой. Одновременно на него претендуют уже несколько депутатов от "Ликуда", в частности Йоав Галант и Ави Дихтер.

Партия "Наш дом Израиль" требует также передать ей портфель министра внутренних дел.

ШАС, в свою очередь, продолжает настаивать на получении портфеля министра по делам алии и абсорбции. Очевидно, что ШАС будет настаивать и на сохранении за собой министерства внутренних дел.

Переговоры с "Ихуд Мифлагот а-Ямин" также будут непростыми. Перед выборами Нетаниягу пообещал Рафи Перецу и Бецалелю Смотричу два "весомых портфеля". Правые требуют посты министров юстиции и просвещения. Ранее Нетаниягу заявлял, что портфель минпроса останется, на сей раз, у "Ликуда". Правящая партия постарается сохранить за собой и пост министра юстиции. В то же время, Бецалель Смотрич является инициатором изменения закона о парламентской неприкосновенности, что должно помочь Нетаниягу остановить процесс предъявления ему обвинений и передачи дел в суд. В "Ихуд Мифлагот а-Ямин" полагают, что такой рычаг давления на премьера позволит им добиться результатов на коалиционных переговорах. В интервью NEWSru.co.il Бецалель Смотрич заявлял, что его партия присоединится к коалиции, если получит два из трех портфелей: просвещения, юстиции или внутренней безопасности.

Одновременно продолжаются переговоры между "Ликудом" и "Кулану" о создании совместной фракции в Кнессете 21-го созыва. Инициатором этого процесса в партии "Кулану" является министр экономики Эли Коэн в то время, как министр финансов и глава партии "Моше Кахлон сомневается в правильности подобного маневра. В случае объединения "Ликуда" и "Кулану" партия Кахлона получит портфель министерства финансов, а сам Кахлон начнет процесс возвращения в "Ликуд" после ухода Нетаниягу из политики. "Ликуд", в свою очередь, получит гарантию того, что "Кулану" не покинет правительство в случае подачи обвинений против Нетаниягу.

"Ликуд" получил на выборах 36 мандатов, однако после того, как в соответствии с соглашением с "Ихуд Мифлагот а-Ямин", Эли Бен-Дахан вернется в правую партию, у "Ликуда" останется 35, а у "Ихуд" появится 6 мандатов. Таким образом, большинство коалиционных партнеров "Ликуда" будут иметь возможность обрушить правительство. Это вынудит Нетаниягу идти на компромиссы с коалиционными партнерами и уменьшит число портфелей, которые он сможет предложить депутатам от "Ликуда".

На правом фланге продолжают обсуждать провал на выборах партий "Зеут" и "А-Ямин а-Хадаш". Лидеры этих партий утверждают, что в ходе подсчета голосов имели место многочисленные нарушения. Это особенно важно для "Новых правых", которым не хватило лишь 1400 голосов для преодоления электорального барьера. Беннет и Шакед призвали своих активистов собрать свидетельства нарушений и представить их в ЦИК. Окончательные результаты выборов, после всех проверок, будут опубликованы 17 апреля.

"Кан 11" сообщил, что на фоне провала на выборах министр юстиции Айелет Шакед намерена присоединиться к "Ликуду" и баллотироваться от этой партии на следующих выборах. Шакед опровергла эти публикации.





