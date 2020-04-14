Правительство Израиля утвердило введение полного карантина на дни праздника

В ночь на вторник, 14 апреля, правительство утвердило рекомендации по введению ограничений на передвижение израильтян в последние дни праздника Песах.

В соответствии с утвержденными ограничениями, начиная с 17:00 вторника, 14 апреля, до 5:00 четверга, 16 апреля, гражданам запрещено покидать территорию населенных пунктов, в которых они проживают. Запрет касается в том числе поездок с целью приобретения продуктов питания, лекарств, а также получения необходимых услуг. Исключение составляют случаи, когда все это нельзя приобрести или получить по месту жительства. В этом случае разрешается посещение соседних городов.

В указанный период разрешено удаляться от дома не более чем на 100 метров.

С 19:00 среды, 15 апреля, до 2:00 четверга, 16 апреля, заведения, торгующие продуктами питания, будут закрыты. Исключения составляют небольшие магазины ("маколеты"). Пекарни и кондитерские отделы в магазинах будут закрыты.

В то же время, разрешен заказ продуктов питания с доставкой на дом.

Эти ограничения распространяются лишь на населенные пункты, большинство жителей которых евреи. Коллективные празднования мимуны (праздника евреев выходцев из Марокко) запрещены.

Работа общественного транспорта была прервана 13 апреля в 20:00 и возобновится в четверг, 16 апреля, в 5:00. Но общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме.

Правительство утвердило продление до 19 апреля срока действия ограничений на присутствие служащих на рабочих местах. В соответствии с этими ограничениями, на рабочих местах могут находиться одновременно не более 10 человек или 15% коллектива. В то же время, работодатель имеет право увеличить число присутствующих на рабочем месте людей до 30% коллектива в том случае, если это необходимо для нормального функционирования учреждения. В том случае, когда речь не идет о жизнеобеспечивающих учреждениях, при увеличении числа присутствующих на рабочем месте людей необходимо известить об этом генерального директора министерства экономики.

Действие соглашения между правительством и профсоюзами по поводу ухода в отпуск сотрудников государственных учреждений продлено до 18 апреля.

Отметим, что телефонное заседание правительства проходило одновременно со встречей премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца. В связи с этим, заседание правительства вел министр иностранных дел Исраэль Кац.