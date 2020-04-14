Карантин на праздник. Комментарии полиции

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман прокомментировал в беседе с редакцией NEWSru.co.il новые ограничения, введенные на последние дни праздника Песах.

Как уже сообщалось, начиная с 17:00 вторника, 14 апреля, до 5:00 четверга, 16 апреля, гражданам запрещено покидать территорию населенных пунктов, в которых они проживают. Запрет касается в том числе поездок с целью приобретения продуктов питания, лекарств, а также получения необходимых услуг. Исключение составляют случаи, когда все это нельзя приобрести или получить по месту жительства. В этом случае разрешается посещение соседних городов.

В указанный период разрешено удаляться от дома не более чем на 100 метров.

Майор Зингерман объяснил, что полиция будет контролировать соблюдение гражданами карантина как внутри городов, так и на въездах и выездах, а также на междугородних шоссе. По словам Зингермана, полиция, ранее старавшаяся воздерживаться от санкций в адрес населения и заниматься разъяснительной работой, намерена действовать более строго.

С 19:00 среды, 15 апреля, до 2:00 четверга, 16 апреля, заведения, торгующие продуктами питания, будут закрыты. Исключения составляют небольшие магазины ("маколеты"). Пекарни и кондитерские отделы в магазинах будут закрыты. Майор Зингерман подчеркивает, полиция будет следить за соблюдением запрета на открытие точек торговли хлебобулочными изделиями и что к нарушителям будут применяться жесткие санкции.

Ограничения распространяются лишь на населенные пункты, большинство жителей которых евреи. Коллективные празднования мимуны (праздника евреев выходцев из Марокко) запрещены. По словам Зингермана, полиция уделит особое внимание контролю над соблюдением запрета праздновать мимуну.

Зингерман уточняет, что ситуация в ультрарелигиозных районах остается под сильным контролем. В Иерусалиме изолированы 17 районов, в которых проживают в общей сложности 250 тысяч человек. Для изоляции населения этих районов установлены 250 блокпостов. В операции задействована тысяча сотрудников полиции и 200 военнослужащих ЦАХАЛа. 70 блокпостов полиции действуют в Бней-Браке. Пока "блокада" действует до исхода Песаха, однако может быть продлена.

Майор сообщает, что до сих пор полиция выписала нарушителям карантина около 30 тысяч штрафов. Большая часть штрафов выписана людям, не соблюдавшим условия карантина в общественных местах.

Полиция Израиля в последние дни также начала операцию по массовой проверке граждан, у которых был диагностирован коронавирус и которые должны находиться в домашней изоляции.