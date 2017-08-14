Израиль окажет помощь Сьерра-Леоне, где в результате схода оползня погибли сотни людей

14 августа израильские СМИ сообщили о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение МИДу оказать помощь Сьерра-Леоне, где в результате схода оползня погибли сотни людей.

Помощь будет оказываться через посольство Израиля в Сенегале.

По информации СМИ, скорее всего, речь идет об отправке гуманитарного груза.

В понедельник, 14 августа, власти Сьерра-Леоне ввели режим военного времени в связи с большим количеством погибших в результате природного катаклизма. По информации французского агентства новостей AFP, количество жертв превысило 300 человек и продолжает расти.

Национальная телевизионная телекомпания Сьерра-Леоне прервала штатный эфир, чтобы показать людей, пытающихся найти тела своих близких. По словам чиновников, для оказания помощи в спасательной операции были задействованы военнослужащие.

Под угрозой оказалась столица страны, город Фритаун, который расположен на уровне моря и может быть частично затоплен.

Сход оползня вызвал также перебои с работой экстренных служб. По заявлениям местных властей, скорая помощь оказалась не приспособлена к возросшему количеству вызовов, возникли проблемы с перевозкой и хранением тел, количество которых превышает вместимость местных моргов.

Наводнения такого масштаба не редкость в Сьерра-Леоне, где ветхое жилье регулярно сметается ливневыми дождями. В 2015 году в результате подъема воды без крыши над головой остались тысячи людей, десять человек погибли.