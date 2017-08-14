Пришел в сознание второй пилот вертолета Apachi, потерпевшего крушение в Негеве

Врачи сообщили о том, что пилот, пострадавший в результате аварии вертолета Apachi на военной базе "Рамон", пришел в сознание.

По словам врачей, прошлой ночью пациент перенес еще одну операцию, которая продолжалась несколько часов.

В настоящий момент пациент дышит самостоятельно и может общаться с окружающими. Но он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.

7 августа на авиабазе ЦАХАЛа "Рамон" из-за редкой неисправности потерпел крушение вертолет Apachi. В результате аварии погиб 43-летний пилот вертолета, майор запаса Давид (Дуди) Зоар из Хайфы. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Имя пострадавшего пилота по-прежнему не сообщается.