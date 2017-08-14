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ДТП около Йотваты: погибла женщина, двое пострадавших

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 14 августа 2017 года
На месте происшествия. 14 августа 2017 года

Утром в понедельник, 14 августа, на 90-й трассе недалеко от кибуца Йотвата (долина Арава) перевернулся автомобиль.

В результате аварии погибла молодая женщина, примерно 30 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Мужчина примерно 30 лет, получивший тяжелые травмы, был эвакуирован с места происшествия на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Девушка примерно 20 лет, получившая травмы средней тяжести, доставлена в больницу "Йосефталь" в Эйлате.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств этого ДТП.

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