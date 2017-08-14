В Хайфе грузовик сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В понедельник, 14 августа, грузовик сбил 36-летнюю женщину на улице а-Алия а-Шния в Хайфе.
Пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей.
Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу "Рамбам".
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В понедельник, 14 августа, грузовик сбил 36-летнюю женщину на улице а-Алия а-Шния в Хайфе.
Пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей.
Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу "Рамбам".