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В Израиле

В Хайфе грузовик сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

время публикации: 14:21 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
В Хайфе грузовик сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В понедельник, 14 августа, грузовик сбил 36-летнюю женщину на улице а-Алия а-Шния в Хайфе.

Пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу "Рамбам".

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