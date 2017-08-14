Депутат Глик пришел "на работу" к Львиным воротам в Иерусалиме

В понедельник, 14 августа, депутат Кнессета Иегуда Глик ("Ликуд") пришел к Львиным воротам Старого города Иерусалима, заявив, что сегодня будет работать на этом месте.

Депутата сопровождал его охранник. Также вскоре появились дополнительные силы полиции, при этом сотрудники правоохранительных органов не препятствовали одиночной акции Глика, протестовавшего таким образом против запрета на посещение Храмовой горы депутатами Кнессета.

Иегуда Глик последовательно выступает за свободное посещение евреями Храмовой горы.

Напомним, что 29 октября 2014 года Глик был ранен в результате нападения террориста в Иерусалиме.