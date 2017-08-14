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В Израиле

Председатель совета директоров "Безека" задержан для допроса

время публикации: 13:57 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Председатель совета директоров "Безека" задержан для допроса

Временно исполняющий обязанности председателя совета директоров компании "Безек" Давид Гранот был задержан для допроса. Об этом в понедельник, 14 августа, компания "Безек" уведомила Тель-авивскую фондовую биржу и Управление ценных бумаг.

В "Безеке" подчеркнули, что задержание Гранота не связано с компанией. "У нас нет никакой информации о сущности допроса, его обстоятельствах и содержании", - сказано в заявлении. Гранот был назначен на должность председателя совета директоров после задержания владельца "Безека" Шауля Аловича.

По сведениям Эли Синьора, корреспондента сайта Ynet Гранот был задержан по делу об отмывании денег, в рамках которого ранее задержали миллиардера Бени Штайнмаца.

Бени Штайнмац и еще четверо известных предпринимателей были задержаны в понедельник, 14 августа, по подозрению в совершении серии финансовых преступлений.

Задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных нарушениях.

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