Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне

В понедельник, 14 августа, прокуратура Тель-авивского округа предъявила 37-летнему выходцу из Нигерии Чике Филиппу Окаке обвинение в попытке изнасилования. Преступление было совершено в 2012 году в Холоне.

Согласно обвинительному заключению, Окака набросился на потерпевшую, когда она шла по парку в Холоне, сдавил ее и попытался изнасиловать. Однако девушка оказала сопротивление нападавшему, сумела вырваться и позвать на помощь.

Обвиняемый был задержан 6 августа благодаря особой технологии распознавания ДНК. Во время драки потерпевшая поцарапала ему лицо ногтями. В ходе расследования из-под ее ногтей были взяты образцы ДНК нападавшего.

Несколько месяц назад полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к криминальному инциденту. У задержанного взяли образцы ДНК, которые совпали образцами, взятыми из-под ногтей девушки.