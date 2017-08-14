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10:19 Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне
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В Израиле

Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне

В понедельник, 14 августа, прокуратура Тель-авивского округа предъявила 37-летнему выходцу из Нигерии Чике Филиппу Окаке обвинение в попытке изнасилования. Преступление было совершено в 2012 году в Холоне.

Согласно обвинительному заключению, Окака набросился на потерпевшую, когда она шла по парку в Холоне, сдавил ее и попытался изнасиловать. Однако девушка оказала сопротивление нападавшему, сумела вырваться и позвать на помощь.

Обвиняемый был задержан 6 августа благодаря особой технологии распознавания ДНК. Во время драки потерпевшая поцарапала ему лицо ногтями. В ходе расследования из-под ее ногтей были взяты образцы ДНК нападавшего.

Несколько месяц назад полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к криминальному инциденту. У задержанного взяли образцы ДНК, которые совпали образцами, взятыми из-под ногтей девушки.

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