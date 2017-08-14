2-е шоссе перекрыто в районе Якума из-за акции протеста инвалидов

На Прибрежном шоссе, в районе развязки Якум, проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями. Шоссе перекрыто от развязки Якум в северном направлении.

Также в связи с акцией протесте перекрыто шоссе № 531 в районе развязки Иерусалим и дорожная полиция перенаправляет водителей в Герцлицию.

Перекрыт съезд на 531-ю трассу с 20-го шоссе.

Дорожная полиция рекомендует водителям при планировании поездки воспользоваться мобильным приложением Waze.

Люди, живущие на пособие по инвалидности, требуют от правительства поднять его до размера минимальной заработной платы.

Акции протеста инвалидов проходят практически ежедневно в различных районах страны, они сопровождаются перекрытием транспортных артерий.

9 августа в БАГАЦе началось рассмотрение иска инвалидов, которые требуют уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе юридической службы Кнессета на этот иск говорилось, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.