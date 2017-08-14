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СМИ: на шоссе Бекаа еврейская семья едва избежала линча

время публикации: 17:28 | последнее обновление: 17:28 блог версия для печати фото
СМИ: на шоссе Бекаа еврейская семья едва избежала линча

В ночь на 14 августа на шоссе Бекаа автомобиль, в котором находилась еврейская семья, был атакован арабами. Находившемуся за рулем главе семейства удалось вырваться из ловушки и, добравшись до Бейт-Шеана, он подал жалобу в полицию.

Сайт "Сругим" пишет, что машина, в которой находились несколько арабов, преградили дорогу автомобилю еврейской семьи. Пока глава семейства пытался объехать машину, преградившую ему дорогу, из автомобиля вышли трое мужчин, один из которых держал в руке некий тяжелый предмет. Мужчины атаковали автомобиль и его пассажиров.

Сайт публикует фотографию легкового автомобиля с существенными повреждениями. В заметке говорится, что находившиеся в атакованном автомобиле люди получили легкие травмы.

После поступления жалобы в полицию, были начаты поиски нападавших, к которым были привлечены военнослужащие. Подозреваемые в этом нападении задержаны и доставлены в отделение полиции в Ариэле.

Глава семьи, в беседе с журналистами, рассказывает, что ему едва удалось спасти от линча. По его словам, напавшие на него и его родных мужчины могли их убить.

По информации сайта "Сругим", глава еврейской семьи также обратился к адвокатам правозащитной организации "Хонену" с просьбой проконтролировать, что полиция не закроет это дело и виновные предстанут перед судом.

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