14 августа 2017 г.
последняя новость: 21:18
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:18 Израиль окажет помощь Сьерра-Леоне, где в результате схода оползня погибли сотни людей
21:04 Фотомодель Шломит Малка выписана из больницы
20:02 В Бней-Браке обрушился пешеходный мост
19:23 Пришел в сознание второй пилот вертолета Apachi, потерпевшего крушение в Негеве
17:46 2-е шоссе перекрыто в районе Якума из-за акции протеста инвалидов
17:28 СМИ: на шоссе Бекаа еврейская семья едва избежала линча
16:56 15 августа в центре Израиля пройдут учения ЦАХАЛа, в ходе которых будут слышны взрывы
16:22 Назван еще один задержанный по делу о коррупции: политконсультант Таль Зильберштейн
15:39 Суд отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте"
15:34 Утверждены родительские "поборы" на следующий учебный год
В Израиле

Фотомодель Шломит Малка выписана из больницы

время публикации: 21:04 | последнее обновление: 21:04 блог версия для печати фото
Фотомодель Шломит Малка выписана из больницы

Вечером 14 августа пресс-служба больницы "Ихилов" сообщила о том, что фотомодель Шломит Малка, пострадавшая в результате падения с электрического самоката, выписана из клиники.

Еще утром врачи сообщали, что Шломит пришла в сознание и ее состояние оценивается как легкое.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, Шломит Малка упала с электрического самоката на углу бульвара Ротшильд и улицы Кармия в Тель-Авиве.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь, после чего 23-летняя женщина была доставлена в больницу "Ихилов". Состояние Малки оценивалось медиками как тяжелое.

Позже стало известно, что Малка, по всей видимости, потеряла контроль над управлением электросамокатом из-за того, что велосипедная дорожка на бульваре была облита водой из поливальных установок. Жители Тель-Авива ранее пытались обратить внимание мэрии на то, что установленные на бульваре поливальные установки поливают не только газон, но и узкую велосипедную дорожку, создавая по утрам аварийные ситуации.

Израильские СМИ пишут, что Шломит Малка ехала на электросамокате без каски. Правила дорожного движения не требуют подобной меры предосторожности от взрослых людей, тем более когда они едут по специальной велосипедной дорожке. Однако в случае аварии каска может предотвратить серьезную черепно-мозговую травму, именно такие травмы чаще всего оказываются наиболее тяжелыми при ДТП.

23-летняя Шломит Малка на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных израильских моделей. Она родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Марокко и Украины. Карьеру профессиональной модели начала в 2011 году. Во время и после службы в ЦАХАЛе Шломит успела поработать с такими брендами, как Ralph Lauren, Bebe Fragrance, Golbary, Intimissimi, Armani, L'Oreal, Schwarzkopf, Maybelline и другими. В мае этого года Шломит вышла замуж за известного израильского актера Иегуду Леви. Супруги живут в Тель-Авиве.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
Значительно улучшилось состояние Шломит Малки, пострадавшей в аварии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
Авария Шломит Малки: жители Тель-Авива неоднократно обращали внимание мэрии на опасный участок
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
Фотомодель Шломит Малка получила тяжелые травмы, упав с электрического самоката







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017