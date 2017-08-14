Фотомодель Шломит Малка выписана из больницы

Вечером 14 августа пресс-служба больницы "Ихилов" сообщила о том, что фотомодель Шломит Малка, пострадавшая в результате падения с электрического самоката, выписана из клиники.

Еще утром врачи сообщали, что Шломит пришла в сознание и ее состояние оценивается как легкое.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, Шломит Малка упала с электрического самоката на углу бульвара Ротшильд и улицы Кармия в Тель-Авиве.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь, после чего 23-летняя женщина была доставлена в больницу "Ихилов". Состояние Малки оценивалось медиками как тяжелое.

Позже стало известно, что Малка, по всей видимости, потеряла контроль над управлением электросамокатом из-за того, что велосипедная дорожка на бульваре была облита водой из поливальных установок. Жители Тель-Авива ранее пытались обратить внимание мэрии на то, что установленные на бульваре поливальные установки поливают не только газон, но и узкую велосипедную дорожку, создавая по утрам аварийные ситуации.

Израильские СМИ пишут, что Шломит Малка ехала на электросамокате без каски. Правила дорожного движения не требуют подобной меры предосторожности от взрослых людей, тем более когда они едут по специальной велосипедной дорожке. Однако в случае аварии каска может предотвратить серьезную черепно-мозговую травму, именно такие травмы чаще всего оказываются наиболее тяжелыми при ДТП.

23-летняя Шломит Малка на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных израильских моделей. Она родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Марокко и Украины. Карьеру профессиональной модели начала в 2011 году. Во время и после службы в ЦАХАЛе Шломит успела поработать с такими брендами, как Ralph Lauren, Bebe Fragrance, Golbary, Intimissimi, Armani, L'Oreal, Schwarzkopf, Maybelline и другими. В мае этого года Шломит вышла замуж за известного израильского актера Иегуду Леви. Супруги живут в Тель-Авиве.