14 августа 2017 г.
последняя новость: 12:27
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:27 Житель Петах-Тиквы обвиняется в подстрекательствах к насилию против арабов
12:13 По подозрению в наркоторговле задержан житель одного из арабских кварталов Иерусалима
12:01 Депутат Глик пришел "на работу" к Львиным воротам в Иерусалиме
11:42 Рабочий получил тяжелую травму на заводе в Кармиэле
11:31 В Негеве автомобиль сбил 4-летнюю девочку
11:18 Трое жителей арабских кварталов Иерусалима обвиняются в планировании теракта
11:12 Мэрия Рамат-Гана осенью начнет штрафовать велосипедистов, нарушающих ПДД
11:00 Председатель комиссии по вопросам просвещения: стремимся отменить все платежи для родителей
10:19 Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне
09:54 СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции
В Израиле

Председатель комиссии по вопросам просвещения: стремимся отменить все платежи для родителей

время публикации: 11:00 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото
Председатель комиссии Кнессета по вопросам просвещения Яаков Марги (ШАС)

Председатель комиссии Кнессета по вопросам просвещения Яаков Марги (ШАС) заявил в понедельник, 14 августа: "Мы стремимся полностью отменить платежи для родителей в школах". По его словам, есть несколько планов по достижению этой цели.

Так, депутат Мануэль Трахтенберг ("Сионистский лагерь") предложил план постепенной отмены платежей.

Марги сделал свое заявление во время заседания комиссии по вопросам просвещения, на котором обсуждались размеры участия государства, местных властей, а также родителей в финансировании работы образовательных учреждений в следующем учебном году.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 31 июля 2017 г.
Марги блокирует утверждение "школьных поборов" на ближайший учебный год
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июля 2017 г.
Кнессет утвердил реформу "продленок" в итоговом чтении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
Законопроект о контроле над группами продленного дня одобрен в первом чтении
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июня 2017 г.
Законопроект: штраф 50 тысяч шекелей за завышенную цену на "продленку"
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 июля 2016 г.
Кнессет утвердил родительские "поборы" на ближайший учебный год
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 сентября 2015 г.
Школьная страховка подорожала на 33%







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017