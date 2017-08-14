Председатель комиссии по вопросам просвещения: стремимся отменить все платежи для родителей

Председатель комиссии Кнессета по вопросам просвещения Яаков Марги (ШАС) заявил в понедельник, 14 августа: "Мы стремимся полностью отменить платежи для родителей в школах". По его словам, есть несколько планов по достижению этой цели.

Так, депутат Мануэль Трахтенберг ("Сионистский лагерь") предложил план постепенной отмены платежей.

Марги сделал свое заявление во время заседания комиссии по вопросам просвещения, на котором обсуждались размеры участия государства, местных властей, а также родителей в финансировании работы образовательных учреждений в следующем учебном году.