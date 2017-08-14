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В Израиле

Утверждены родительские "поборы" на следующий учебный год

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Утверждены родительские "поборы" на следующий учебный год

В понедельник, 14 августа, комиссия Кнессета по вопросам просвещения утвердила таблицу платежей для родителей школьников и воспитанников детских садов на следующий учебный год.

Сумма платежа за страховку останется без изменений и составит 49 шекелей для учащихся всех классов. Также не будут изменены суммы платежей за учебники, экскурсии, культурные мероприятия и выпускные балы.

"Поборы" на питание составят до 70 агорот за порцию и будут определяться в соответствии с уровнем доходов семьи. Без изменений остались также суммы платежей на дополнительные образовательные программы.

Вводится новый платеж во Всеизраильскую организацию родителей и родительские комитеты поселений. Он составит полтора шекеля в год.

Ранее председатель комиссии Кнессета по вопросам просвещения Яаков Марги (ШАС) заявил: "Мы стремимся полностью отменить платежи для родителей в школах". По его словам, есть несколько планов по достижению этой цели. Так, депутат Мануэль Трахтенберг ("Сионистский лагерь") предложил план постепенной отмены платежей.

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