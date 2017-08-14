Прогноз погоды на 14 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 14 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 27-42. В Беэр-Шеве – 24-36, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне – 27-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-39, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник жара еще немного спадет. В среду-четверг – без изменений.