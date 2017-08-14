14 августа 2017 г.
последняя новость: 09:38
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:38 Вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ашдоде
09:15 Значительно улучшилось состояние Шломит Малки, пострадавшей в аварии
09:05 ДТП около Йотваты: погибла женщина, двое пострадавших
08:53 Задержаны известные бизнесмены, подозреваемые в коррупции
08:26 Авария в Тель-Авиве, водитель получил тяжелые травмы
07:22 СМИ: Нетаниягу инициирует изменения правил объявления войны
07:16 Расследования против израильских политиков. Новый опрос NEWSru.co.il
05:20 Прогноз погоды на 14 августа: малооблачно и жарко
21:02 Причиной вспышки кори в ЦАХАЛе стал военнослужащий, вернувшийся из Украины
20:34 Учителя, преподающие на дому больным детям, объявили забастовку
В Израиле

Расследования против израильских политиков. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Фаина Киршенбаум
Арье Дери

В течение последних недель израильские средства массовой информации уделяли заметное внимание расследованиям по делам 1000, 2000 и 3000, фигурантами которых являются глава правительства Биньямин Нетаниягу и его приближенные. Опубликованы результаты нескольких общенациональных опросов, в ходе которых, в частности, выяснялось, кто может занять пост лидера "Ликуда" в случае ухода Нетаниягу из политики и как это отразится на раскладе политических сил в Кнессете после следующих выборов.

- Расследования против израильских политиков. Выскажите ваше мнение

Значительное внимание СМИ было уделено на прошлой неделе и факту предъявления обвинений по делу 242 бывшей замминистра внутренних дел, экс-генсекретарю партии "Наш дом Израиль" Фаине Киршенбаум, а также еще девяти фигурантам, многие из которых были связаны с НДИ. В некоторых русскоязычных изданиях и в соцсетях заговорили о том, что новый этап в этом деле может свидетельствовать о скорых выборах.

На этом фоне отошло на второй план расследование против лидера ШАС Арье Дери, который на прошлой неделе в четвертый раз вместе с женой отвечал на вопросы следователей. Судя по публикациям в СМИ, подозрения против Дери достаточно серьезные, не исключено, что они приведут к его уходу из политики.

В качестве подозреваемых в различных правонарушениях допрашиваются и некоторые другие израильские политики. Все чаще звучат предположения политических обозревателей о неизбежности досрочных выборов.

Месяц назад, после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода" и на фоне публикаций о подозрениях в отношении Биньямина Нетаниягу и его приближенных, редакция NEWSru.co.il проводила опрос о политических предпочтениях наших читателей. На этой неделе мы проводим новый опрос, чтобы выяснить отношение читателей к расследованиям против действующих и бывших политиков, и чтобы узнать, кого они хотели бы видеть на постах главы партии "Ликуд" и главы правительства. Кроме того, опрос поможет понять, как относятся наши респонденты к заявлениям Нетаниягу по поводу проводимых против него расследований, к возможности объединения в единый список "Ликуд" и НДИ, а также – к одной популярной конспиративной теории.

- Расследования против израильских политиков. Новый опрос NEWSru.co.il

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Опрос 10-го канала: без Нетаниягу "Ликуд" получил бы больше мандатов, чем с ним
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Опрос "Макор Ришон": "Ликуд" остается лидером, "Еш Атид" обходит "Сионлаг"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017