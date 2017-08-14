- Расследования против израильских политиков. Новый опрос NEWSru.co.il

В течение последних недель израильские средства массовой информации уделяли заметное внимание расследованиям по делам 1000, 2000 и 3000, фигурантами которых являются глава правительства Биньямин Нетаниягу и его приближенные. Опубликованы результаты нескольких общенациональных опросов, в ходе которых, в частности, выяснялось, кто может занять пост лидера "Ликуда" в случае ухода Нетаниягу из политики и как это отразится на раскладе политических сил в Кнессете после следующих выборов.

- Расследования против израильских политиков. Выскажите ваше мнение

Значительное внимание СМИ было уделено на прошлой неделе и факту предъявления обвинений по делу 242 бывшей замминистра внутренних дел, экс-генсекретарю партии "Наш дом Израиль" Фаине Киршенбаум, а также еще девяти фигурантам, многие из которых были связаны с НДИ. В некоторых русскоязычных изданиях и в соцсетях заговорили о том, что новый этап в этом деле может свидетельствовать о скорых выборах.

На этом фоне отошло на второй план расследование против лидера ШАС Арье Дери, который на прошлой неделе в четвертый раз вместе с женой отвечал на вопросы следователей. Судя по публикациям в СМИ, подозрения против Дери достаточно серьезные, не исключено, что они приведут к его уходу из политики.

В качестве подозреваемых в различных правонарушениях допрашиваются и некоторые другие израильские политики. Все чаще звучат предположения политических обозревателей о неизбежности досрочных выборов.

Месяц назад, после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода" и на фоне публикаций о подозрениях в отношении Биньямина Нетаниягу и его приближенных, редакция NEWSru.co.il проводила опрос о политических предпочтениях наших читателей. На этой неделе мы проводим новый опрос, чтобы выяснить отношение читателей к расследованиям против действующих и бывших политиков, и чтобы узнать, кого они хотели бы видеть на постах главы партии "Ликуд" и главы правительства. Кроме того, опрос поможет понять, как относятся наши респонденты к заявлениям Нетаниягу по поводу проводимых против него расследований, к возможности объединения в единый список "Ликуд" и НДИ, а также – к одной популярной конспиративной теории.

- Расследования против израильских политиков. Новый опрос NEWSru.co.il