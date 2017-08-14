Задержаны известные бизнесмены, подозреваемые в коррупции

Утром в понедельник, 14 августа, сотрудники центрального отдела полиции задержали пятерых известных бизнесменов, чьи имена запрещены к публикации. Они подозреваются в серии финансовых преступлений.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

Расследование проводится в Израиле и за его пределами и сопровождается прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег.

После первых допросов полиция примет решение, в отношении кого из подозреваемых просить суд о продлении срока содержания под стражей.

Сайт Walla пишет, что среди задержанных есть известный миллиардер.





