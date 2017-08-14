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В Израиле

В Бней-Браке обрушился пешеходный мост

время публикации: 20:02 | последнее обновление: 20:57 блог версия для печати фото
На месте аварии
На месте обрушения моста
На месте обрушения моста
ВСЕ ФОТО

В понедельник, 14 августа, на шоссе №4, между Бней-Браком и Гиват-Шмуэлем, обрушился пешеходный мост.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что к обрушению моста могло привести то, что водитель грузового автомобиля врезался в одну из опор. При этом, по словам одного из свидетелей аварии, стрела подъемного крана, установленная на грузовой платформе, уперлась в мост, что привело к его обрушению.

Водитель грузовика оказался заблокирован в кабине. Спасательные службы и добровольцы МАДА пытаются извлечь его из-под обломков.

Сотрудники спасательных служб пытаются как можно скорее закончить эвакуацию водителя, так как существует угроза обрушения еще одной секции моста.

По словам фельдшеров службы скорой помощи, в кабине вместе с водителем мог находиться еще один человек.

Шоссе №4 в районе аварии перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Пресс-секретарь пожарной службы Йорам Леви сообщил, что для того, чтобы разгрузить 4-е шоссе будут убраны заградительные сооружения между полосами в северном и южном направлении.

Информация уточняется.

Видео с места аварии пресс-службы "Маген Давид Адом"



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Понедельник, 14 августа 2017 г.
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