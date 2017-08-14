СМИ: Нетаниягу инициирует изменения правил объявления войны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу инициировал поправку к Основному закону о правительстве. Поправка касается правил объявления войны или решения о военной операции, которая может привести к войне. Как сообщает Второй канал ИТВ, поправка к закону отменяет необходимость утверждения таких решений правительством и передает полномочия кабинету. Однако в определенных случаях не будет необходимости и в полном составе кабинета.

Ранее правительство утвердило поправку, согласно которой правительство может в самом начале каденции наделить военно-политический кабинет правом начинать войну или принимать решение о военной операции.

Второй канал отмечает, что поводом к появлению нынешней поправки стала публикация в программе "Увда" ("Факт"). Согласно опубликованным там сведениям, в 2009 году премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Эхуд Барак отдали распоряжение начальнику генштаба Габи Ашкенази и главе Мосада Меиру Дагану начать подготовку к некоей операции. Как утверждал Второй канал, Даган и Ашкенази отказались, утверждая, что речь идет о незаконном распоряжении, так как эта операция может привести к войне.

Министр регионального сотрудничества Цахи Анегби заявил в интервью радиостанции "Кан Бет": "Кабинет не собирается заменять правительство. Однако есть ситуации, при которых невозможно проводить обсуждения на таком форуме как правительство, и поэтому появилась необходимость в такой поправке".





