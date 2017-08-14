Мэрия Рамат-Гана осенью начнет штрафовать велосипедистов, нарушающих ПДД

Муниципалитет Рамат-Гана намерен с осени этого года последовать примеру мэрии Тель-Авива и начать штрафовать велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения.

Особое внимание будет уделяться запрету использовать мобильный телефон во время езды и запрету езды по тротуару (для взрослых велосипедистов).

С 1 сентября муниципальные инспекторы будут предупреждать в Рамат-Гане велосипедистов-нарушителей, а с 1 октября будут их штрафовать.

Отметим, что, по данным Управления по обеспечению безопасности на дорогах, Рамат-Ган входит в число пяти городов Израиля, где происходит больше всего ДТП с участием велосипедистов (первое место в этом печальном списке с большим отрывом от других городов занимает Тель-Авив). В 2013-2016 годах в Рамат-Гане произошли 62 аварии с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб и девять получили тяжелые травмы.

Причины аварий

Велосипедные аварии чаще всего происходят из-за невнимательности и неаккуратного вождения (всех участников дорожного движения), из-за большой разницы в скорости транспортных средств, из-за отсутствия у велосипедов заднего освещения (хотя число аварий в светлое и темное время суток примерно равное), из-за плохого технического состояния велосипеда, а также в связи с тем, что велосипедисты едут по проезжей части даже на тех улицах, где есть специально выделенные и размеченные полосы для велосипедного транспорта. При этом виновниками аварий почти всегда признаются водители автомобилей или мотоциклов.

Велосипедисты отмечают, что специальных дорожек для этого популярного вида транспорта не хватает – в том числе, в Тель-Авиве. Зачастую эти дорожки проложены так, что по ним сложно ехать (они упираются в автобусные остановки, в пешеходные переходы без специальной полосы и т.п.).

По мере ужесточения контроля над соблюдением правила, согласно которому велосипедистам нельзя ехать по тротуару, обладатели велосипедов вынуждены ездить по проезжей части, порой не имея для этого необходимых навыков и не соблюдая общих правил дорожного движения.

ПДД требуют, чтобы велосипедист ехал как можно ближе к правому краю проезжей части (а не просто по правой полосе, как ошибочно считают многие). Но на практике этому правилу сложно следовать из-за припаркованных и отъезжающих машин.

Тяжелые или смертельные травмы, получаемые велосипедистами при ДТП, часто объясняются тем, что правилами не запрещен проезд велосипедиста по городским улицам без защитной каски (велосипедист обязан надевать такую каску только при езде за городом).

Важным фактором является то обстоятельство, что многие велосипедисты меняют схему поведения в зависимости от ситуации на дороге – часто они не следуют с общим транспортным потоком, а, например, объезжают светофоры по пешеходным переходам, а то и просто игнорируют сигналы светофора.

Многими подростками игнорируются запрет ездить на велосипеде по проезжей части до 16 лет и запрет на пользование электровелосипедами до наступления этого возраста.

В отличие от водителей лицензированного транспорта, велосипедисты могут быть оштрафованы только в том случае, если их задержали представители правоохранительных органов за допущенное нарушение. Подобное происходит редко, так как задержать нарушителя на велосипеде сложно. Вскоре полномочия по выписыванию штрафов велосипедистам должны получить и муниципальные инспекторы, но многие опасаются, что чаще они будут штрафовать не злостных нарушителей, а законопослушных граждан, допустивших незначительное нарушение и не пытающихся скрыться от представителя власти.

Рекомендуем читателям, которые пользуются велосипедами, ознакомиться с правилами дорожного движения для велосипедистов и техническими требованиями для этого вида транспорта.

См. ПДД для велосипедистов в Израиле и технические требования (иврит)