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В Израиле

Значительно улучшилось состояние Шломит Малки, пострадавшей в аварии

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Шломит Малка
На месте происшествия. Бульвар Ротшильда, 13 августа 2017 года
На месте происшествия. Бульвар Ротшильда, 13 августа 2017 года
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Пресс-служба больницы "Ихилов" сообщает о значительном улучшении состояния известной израильской фотомодели Шломит Малки, днем ранее пострадавшей в результате падения с электрического самоката в Тель-Авиве.

Сообщается, что Шломит пришла в сознание и ее состояние больше не оценивается как тяжелое.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, Шломит Малка упала с электрического самоката на углу бульвара Ротшильд и улицы Кармия в Тель-Авиве.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь, после чего 23-летняя женщина была доставлена в больницу "Ихилов". Состояние Малки оценивалось медиками как тяжелое.

Позже стало известно, что Малка, по всей видимости, потеряла контроль над управлением электросамокатом из-за того, что велосипедная дорожка на бульваре была облита водой из поливальных установок. Жители Тель-Авива ранее пытались обратить внимание мэрии на то, что установленные на бульваре поливальные установки поливают не только газон, но и узкую велосипедную дорожку, создавая по утрам аварийные ситуации.

23-летняя Шломит Малка на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных израильских моделей. Она родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Марокко и Украины. Карьеру профессиональной модели начала в 2011 году. Во время и после службы в ЦАХАЛе Шломит успела поработать с такими брендами, как Ralph Lauren, Bebe Fragrance, Golbary, Intimissimi, Armani, L'Oreal, Schwarzkopf, Maybelline и другими. В мае этого года Шломит вышла замуж за известного израильского актера Иегуду Леви. Супруги живут в Тель-Авиве.

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