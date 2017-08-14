СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции

Утром в понедельник, 14 августа, сотрудники полиции Израиля задержали по подозрению в совершении серии финансовых преступлений пятерых известных бизнесменов. Позже "Калькалист", "Гаарец", Ynet, Walla и другие израильские СМИ сообщили, что в числе задержанных – миллиардер Бени Штайнмац.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в пресс-службу полиции Израиля, однако в правоохранительных органах отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Расследование проводилось отделением полиции ЛАХАВ-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных нарушениях.

Расследование проводится в Израиле и за его пределами и контролируется прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег. В расследовании также принимают участие правоохранительные органы США и Швейцарии.

Издание "Калькалист" сообщает со ссылкой на румынские СМИ, что Бени Штайнмац и еще двое задержанных израильских бизнесменов связаны с крупными румынскими бизнесменами, задержанными несколько дней назад полицией Румынии в связи с подозрениями в финансовых правонарушениях, ущерб от которых для страны составил около 136 миллионов евро.

Напомним, в январе этого года израильские правоохранительные органы заявляли, что Бени Штайнмац заработал около 5 миллиардов долларов благодаря взяткам, предположительно заплаченным высокопоставленным чиновникам в Гвинее.





