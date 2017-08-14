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09:54 СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции
В Израиле

СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
Бени Штайнмац в 2007 году
Отделение полиции "Лахав 433"

Утром в понедельник, 14 августа, сотрудники полиции Израиля задержали по подозрению в совершении серии финансовых преступлений пятерых известных бизнесменов. Позже "Калькалист", "Гаарец", Ynet, Walla и другие израильские СМИ сообщили, что в числе задержанных – миллиардер Бени Штайнмац.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в пресс-службу полиции Израиля, однако в правоохранительных органах отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Расследование проводилось отделением полиции ЛАХАВ-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных нарушениях.

Расследование проводится в Израиле и за его пределами и контролируется прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег. В расследовании также принимают участие правоохранительные органы США и Швейцарии.

Издание "Калькалист" сообщает со ссылкой на румынские СМИ, что Бени Штайнмац и еще двое задержанных израильских бизнесменов связаны с крупными румынскими бизнесменами, задержанными несколько дней назад полицией Румынии в связи с подозрениями в финансовых правонарушениях, ущерб от которых для страны составил около 136 миллионов евро.

Напомним, в январе этого года израильские правоохранительные органы заявляли, что Бени Штайнмац заработал около 5 миллиардов долларов благодаря взяткам, предположительно заплаченным высокопоставленным чиновникам в Гвинее.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
Задержаны известные бизнесмены, подозреваемые в коррупции
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 января 2017 г.
Полиция: благодаря подкупу Бени Штайнмац заработал 5 млрд долларов







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