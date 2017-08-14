Трое жителей арабских кварталов Иерусалима обвиняются в планировании теракта

В понедельник, 14 августа, стало известно о том, что прокуратура Иерусалимского округа предъявила троим жителям арабских районов Иерусалима – Мухаммаду Абу Хадиру, Аббасу Салахи и Амру Маатуку – обвинение в планировании теракта.

Согласно обвинительному заключению, трое арабов планировали обстрелять израильские автомобили на объездной дороге возле Шхема, а также заложить на трассе взрывное устройство.

Они также обвиняются в нападении на полицейских, бросании камней в военнослужащих ЦАХАЛа и других преступлениях.

По сведениям палестинского агентства Maan, обвиняемые являются активистами "Народного фронта освобождения Палестины".