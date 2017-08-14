14 августа 2017 г.
последняя новость: 12:27
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:27 Житель Петах-Тиквы обвиняется в подстрекательствах к насилию против арабов
12:13 По подозрению в наркоторговле задержан житель одного из арабских кварталов Иерусалима
12:01 Депутат Глик пришел "на работу" к Львиным воротам в Иерусалиме
11:42 Рабочий получил тяжелую травму на заводе в Кармиэле
11:31 В Негеве автомобиль сбил 4-летнюю девочку
11:18 Трое жителей арабских кварталов Иерусалима обвиняются в планировании теракта
11:12 Мэрия Рамат-Гана осенью начнет штрафовать велосипедистов, нарушающих ПДД
11:00 Председатель комиссии по вопросам просвещения: стремимся отменить все платежи для родителей
10:19 Выходец из Нигерии обвиняется в попытке изнасилования в Холоне
09:54 СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции
В Израиле

Трое жителей арабских кварталов Иерусалима обвиняются в планировании теракта

время публикации: 11:18 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
Трое жителей арабских кварталов Иерусалима обвиняются в планировании теракта

В понедельник, 14 августа, стало известно о том, что прокуратура Иерусалимского округа предъявила троим жителям арабских районов Иерусалима – Мухаммаду Абу Хадиру, Аббасу Салахи и Амру Маатуку – обвинение в планировании теракта.

Согласно обвинительному заключению, трое арабов планировали обстрелять израильские автомобили на объездной дороге возле Шхема, а также заложить на трассе взрывное устройство.

Они также обвиняются в нападении на полицейских, бросании камней в военнослужащих ЦАХАЛа и других преступлениях.

По сведениям палестинского агентства Maan, обвиняемые являются активистами "Народного фронта освобождения Палестины".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
В Негеве совершена попытка наезда на сотрудника полиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
Полиция и ШАБАК предотвратили теракт. Предполагаемый террорист задержан
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
Силы безопасности задержали родственников террориста, убившего израильтян в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 августа 2017 г.
Теракт возле Шхемских ворот осуществлен 29-летней арабкой. Подробности, видео
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 августа 2017 г.
Теракт у Шхемских ворот: террористка атаковала араба-христианина, приняв его за еврея
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2017 г.
Задержаны пятеро жителей Хеврона, готовивших теракт в Иерусалиме







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017