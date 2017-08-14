Суд отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте"

Окружной суд Тель-Авива отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте". В решении суда указывается, что только внутренний суд Всеизраильской федерации профсоюзов обладает необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать апелляции, связанные с выборами в этой организации.

Суд обязал Шели Яхимович оплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Выборы в "Гистадруте" состоялись 26 мая. В них победил действующий председатель организации Ави Нисанкорен, набрав на 55 тысяч голосов больше, чем Шели Яхимович.

Шели Яхимович, в свою очередь, объявила соперника в фальсификации результатов голосования.