14 августа 2017 г.
последняя новость: 17:03
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:56 15 августа в центре Израиля пройдут учения ЦАХАЛа, в ходе которых будут слышны взрывы
16:22 Назван еще один задержанный по делу о коррупции: политконсультант Таль Зильберштейн
15:39 Суд отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте"
15:34 Утверждены родительские "поборы" на следующий учебный год
14:59 В Ришон ле-Ционе мужчину насмерть придавило холодильником
14:33 Вспыхнул пожар возле парка развлечений "Суперленд" в Ришон ле-Ционе
14:21 В Хайфе грузовик сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
13:57 Председатель совета директоров "Безека" задержан для допроса
12:52 Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбления банка "Леуми" в Холоне
12:27 Житель Петах-Тиквы обвиняется в подстрекательствах к насилию против арабов
В Израиле

Суд отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте"

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:43 блог версия для печати фото
Суд отклонил требования Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте"

Окружной суд Тель-Авива отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте". В решении суда указывается, что только внутренний суд Всеизраильской федерации профсоюзов обладает необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать апелляции, связанные с выборами в этой организации.

Суд обязал Шели Яхимович оплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

Выборы в "Гистадруте" состоялись 26 мая. В них победил действующий председатель организации Ави Нисанкорен, набрав на 55 тысяч голосов больше, чем Шели Яхимович.

Шели Яхимович, в свою очередь, объявила соперника в фальсификации результатов голосования.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2017 г.
Яхимович обвинила Нисанкорена в фальсификации выборов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2017 г.
Нисанкорен победил на выборах председателя Всеобщей федерации профсоюзов







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017