Назван еще один задержанный по делу о коррупции: политконсультант Таль Зильберштейн

В числе пяти видных израильских бизнесменов, задержанных полицией утром в понедельник, 14 августа, по подозрению в совершении серии финансовых преступлений, известный политический консультант Таль Зильберштейн, сообщает "Гаарец".

Зильбертштейн является основателем и генеральным директором консалтинговой компании GCS. В прошлом Зильберштейн был советником таких политиков как Эхуд Барак, Эхуд Ольмерт, Биньямин Нетаниягу и других.

Ранее в понедельник стало известно, что по подозрению в совершении финансовых преступлений задержаны миллиардер Бени Штайнмац и временно исполняющий обязанности председателя совета директоров компании "Безек" Давид Гранот. Имена еще двух бизнесменов, проходящих по этому делу, пока не сообщаются.

Напомним, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных нарушениях.

Расследование проводится в Израиле и за его пределами и контролируется прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег. В расследовании также принимают участие правоохранительные органы США и Швейцарии.