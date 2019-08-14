"Исраэль а-Йом": за последними терактами и беспорядками в Иерусалиме стоит Иран

Газета "Исраэль а-Йом" пишет со ссылкой на высокопоставленные источники в силовых структурах Палестинской автономии, что за убийством 19-летнего израильтянина Двира Сорека, попыткой вооруженной группы проникнуть на территорию Израиля из сектора Газы, беспорядками на Храмовой горе и рядом других инцидентов последней недели стоит Иран.

Журналист Даниэль Сириоти отмечает, что в Тегеране заинтересованы в обострении ситуации и в восстановлении террористической инфраструктуры ХАМАСа в Иудее и Самарии, ликвидированной в ходе операции "Защитная стена" в 2002 году.

Согласно источникам издания "Исраэль а-Йом", возглавляет работу ХАМАСа по восстановлению террористических сетей в Иудее и Самарии Салах аль-Арури, ранее действовавший совместно с Мазеном Фукхаа, впоследствии ликвидированным в Газе. Финансовую и техническую помощь аль-Арури получает от Ирана. Именно он отправился в Тегеран после того, как Египет не выпустил из Газы через свою территорию председателя исполкома ХАМАСа Исмаила Ханийю. При этом официальное руководство ХАМАСа демонстративно старается не действовать из сектора Газы, чтобы не конфликтовать с властями Египта.

На этом фоне ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что внутреннее расследование, проведенное ХАМАСом, показало: в ночь на 10 августа попытку проникновения на территорию Израиля из Газы предприняла группа боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), а не некие "салафиты", как утверждали ранее в руководстве ХАМАСа. При этом отмечается, что боевики действовали по собственной инициативе, без согласования с руководством. Комментируя этот инцидент в ходе переговоров с представителями Египта и ООН, руководство ХАМАСа пыталось возложить ответственность на Израиль, заявляя, что теряет контроль над ситуацией на границе Газы, поскольку в секторе сложилась ситуация на грани гуманитарной катастрофы.

Отметим, что в конце марта Даниэль Сириоти писал в газете "Исраэль а-Йом" со ссылкой на источники в Египте и в секторе Газы, включая представителей террористической организации ХАМАС, что ракетные обстрелы Тель-Авива и округа А-Шарон (14 и 25 марта), приведшие к очередному витку роста напряженности в регионе, были осуществлены по требованию Ирана. Тогда утверждалось, что за обстрелом стояло боевое крыло ХАМАСа, действовавшее за спиной политического руководства организации и координировавшее свои действия с "Исламским джихадом". По утверждению этого источника, целью обстрелов были срыв посреднических усилий Египта и вмешательство в предвыборную ситуацию в Израиле, чтобы сменить повестку дня как в Израиле, так и в регионе. Источник в ХАМАСе утверждал, что одной из целей запуска ракет было поражение на выборах премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Примечательно, что тогда к обстрелам также были причастны боевики ХАМАСа, действовавшие "самостоятельно".

Салах аль-Арури. Краткая справка

Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАС, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАС, посетившей сектор Газы.

Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАС, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре того же года он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС.

В ноябре 2018-го Госдепартамент США пообещал вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Салаха аль-Арури.





