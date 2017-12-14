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В Израиле

БАГАЦ обязал государство вернуть в Газу тела террористов, погибших в туннеле

время публикации: 17:22 | последнее обновление: 18:58 блог версия для печати фото
БАГАЦ обязал государство вернуть в Газу тела террористов, погибших в туннеле
БАГАЦ обязал государство вернуть в Газу тела террористов, погибших в туннеле
У правительства имеется полгода, чтобы принять закон, позволяющий удерживать тела террористов

В четверг, 14 декабря, в Высшем суде справедливости рассматривался иск, поданный родственниками террористов, погибших более месяца назад в результате обрушения туннеля на границе с Израилем. Податели этого иска проживают в секторе Газы.

Суд постановил, что государство не имеет законного права удерживать тела террористов, и поэтому они должны быть возвращены родным для захоронения.

Вместе с тем, в решении БАГАЦ говорится, что у правительства имеется полгода для того, чтобы внести необходимые поправки в законодательство, которые бы позволяли службам безопасности удерживать тела террористов. На это время суд отложил возвращение тел.

Министр обороны Авигдор Либерман дал указание безотлагательно подготовить закон, который позволит удерживать тела террористов для использования их в переговорах о возвращении заложников и пропавших без вести граждан.

Министр разведки Исраэль Кац, а также глава МВБ Гилад Эрдан призвали Кнессет провести по ускоренной процедуре закон, который позволит государству оставить тела террористов до тех пор, пока не будут возвращены тела израильских солдат, которые удерживает ХАМАС.

В решении БАГАЦ речь идет о террористах, погибших в результате подрыва израильскими военными "туннеля джихада", один из выходов которого находился рядом с кибуцем Кисуфим. Операция проводилась 30 октября.

Во время подрыва под землей были пятеро "строителей". После того, как на место происшествия приехали спасатели "Исламского джихада" и ХАМАС, прогремело еще несколько взрывов, к которым привела детонация хранившихся в туннеле взрывчатки и оружия. ХАМАС сообщал, что в туннеле погибли восемь человек, включая Арафата Абу Маршида, командира "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы, его заместителя Хасана Абу Хаснина, а также командира элитного подразделения ХАМАС.

1 ноября армейский источник сообщил журналистам, что еще пять тел террористов находятся под землей на территории Израиля. Таким образом в результате подрыва туннеля погибли не менее 14 террористов. Тела террористов, находившихся под территорией Израиля, не были переданы в сектор Газы.

Ранее БАГАЦ пытался вмешаться в процесс проведения армией работ на месте разрушенного туннеля. В своем ответе власти попросили суд не вмешиваться в ход операции, которая еще не закончена.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 ноября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 ноября 2017 г.
ХАМАС не готов платить за извлечение тел террористов: "Они погребены в родной земле"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 ноября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2017 г.
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