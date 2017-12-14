18+
14 декабря 2017 г.
последняя новость: 15:28
Сколько стоит ночь с Волочковой
Дмитрий Быков о Леониде Броневом
Рецепты, которые не навредят фигуре
Россияне понесли невосполнимую утрату
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:28 В знак протеста против решения Трампа в Нацерете отменено празднование Рождества
14:57 "Ханукальный подарок от археологов": министерство по делам Иерусалима о находках на Иродионе
14:40 Пес Бен помог обнаружить оружие в Тайбе
13:39 Девушка задержана в аэропорту имени Бен-Гуриона за ввоз наркотиков
13:14 Рабочий получил тяжелые травмы в результате падения в Нацерете
12:46 Женщина умерла в самолете авиакомпании "Эль-Аль", летевшем в Израиль
12:11 В Бней-Браке чуть не задохнулась годовалая девочка
12:03 Дери заявил, что не хотел обидеть русскоязычных граждан и Либермана
11:23 Моше Кацав подал иск против комиссии по условно-досрочному освобождению
10:43 Работники "Тевы" готовятся блокировать заводы
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Работники "Тевы" готовятся блокировать заводы

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 10:58 блог версия для печати фото
Работники "Тевы" готовятся блокировать заводы
Работники "Тевы" готовятся блокировать заводы
Работники "Тевы" готовятся блокировать заводы
ВСЕ ФОТО

Израильские работники фармацевтического концерна "Тева" готовятся к активным действиям с целью добиться отмены программы массовых увольнений и закрытия заводов, о которой должно быть официально объявлено в четверг, 14 декабря.

Работники крупного завода "Тева Тек" в химической промышленной зоне Рамат-Ховав (880 человек) объявили о готовности перекрыть въезды на завод автопогрузчиками, сообщает "Калькалист". По данным СМИ, это завод планируется закрыть, перенеся его деятельность в Индию. Рабочий комитет завода дал понять, что не позволит вывезти за ворота ни готовую продукцию, ни запасы сырья.

На заводе в Иерусалиме отменены праздничные мероприятия в честь Хануки. На заводе "Мигда" в Кирьят-Шмоне сотрудники прекратили работу и вышли на улицу, блокировав дорогу на Голанские высоты.

Напомним, что накануне Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила общую забастовку солидарности с работниками "Тевы", которая пройдет в воскресенье, 17 декабря, до 12:00.

Руководство "Тевы" еще не обнародовала программу массовых увольнений, планируя это сделать в четверг, 14 декабря. О ситуации в "Теве" известно пока только из СМИ.

По информации издания "Калькалист", руководство намерено уволить 3,3 тысячи сотрудников в Израиле и закрыть или продать в ближайшие месяцы практически все израильское производство. Оставшиеся предприятия будут работать над производством сложных препаратов.

Согласно изданию, на продажу будут выставлены завод по производству пластика в Кирьят-Шмоне и большой логистический склад в Шоаме.

Завод "Плантекс" в Нетании планируется закрыть, переведя производство в Китай и Индию. Также планируется закрыть исследовательский центр "Асиа" в Петах-Тикве и завод "Тева-Тек" в Рамат-Ховаве, исследовательский центр "Абик" в Нетании, заводы в Ашдоде и один из двух заводов в Иерусалиме. В штаб-квартире "Тевы" в Петах-Тикве планируется уволить 650 работников.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2017 г.
Работники "Тева" в Кирьят-Шмоне перекрывают трассы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 декабря 2017 г.
Кризис в концерне "Тева": "Гистадрут" объявил всеобщую забастовку
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 декабря 2017 г.
Ожидаемые увольнения в "Теве": работники угрожают "потрясти страну"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 14 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017