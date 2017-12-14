Работники "Тевы" готовятся блокировать заводы

Израильские работники фармацевтического концерна "Тева" готовятся к активным действиям с целью добиться отмены программы массовых увольнений и закрытия заводов, о которой должно быть официально объявлено в четверг, 14 декабря.

Работники крупного завода "Тева Тек" в химической промышленной зоне Рамат-Ховав (880 человек) объявили о готовности перекрыть въезды на завод автопогрузчиками, сообщает "Калькалист". По данным СМИ, это завод планируется закрыть, перенеся его деятельность в Индию. Рабочий комитет завода дал понять, что не позволит вывезти за ворота ни готовую продукцию, ни запасы сырья.

На заводе в Иерусалиме отменены праздничные мероприятия в честь Хануки. На заводе "Мигда" в Кирьят-Шмоне сотрудники прекратили работу и вышли на улицу, блокировав дорогу на Голанские высоты.

Напомним, что накануне Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила общую забастовку солидарности с работниками "Тевы", которая пройдет в воскресенье, 17 декабря, до 12:00.

Руководство "Тевы" еще не обнародовала программу массовых увольнений, планируя это сделать в четверг, 14 декабря. О ситуации в "Теве" известно пока только из СМИ.

По информации издания "Калькалист", руководство намерено уволить 3,3 тысячи сотрудников в Израиле и закрыть или продать в ближайшие месяцы практически все израильское производство. Оставшиеся предприятия будут работать над производством сложных препаратов.

Согласно изданию, на продажу будут выставлены завод по производству пластика в Кирьят-Шмоне и большой логистический склад в Шоаме.

Завод "Плантекс" в Нетании планируется закрыть, переведя производство в Китай и Индию. Также планируется закрыть исследовательский центр "Асиа" в Петах-Тикве и завод "Тева-Тек" в Рамат-Ховаве, исследовательский центр "Абик" в Нетании, заводы в Ашдоде и один из двух заводов в Иерусалиме. В штаб-квартире "Тевы" в Петах-Тикве планируется уволить 650 работников.





