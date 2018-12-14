Пресс-служба армии: ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция продолжат действовать в Иудее и Самарии

После серии операций, проведенных военнослужащими ЦАХАЛа и сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) в ночь на 14 декабря, силы Армии обороны Израиля, полиции и ШАБАК продолжают действовать в Иудее и Самарии.

В течение дня были принимались меры по обеспечению безопасности КПП и центральных дорог района; эти действия, включая розыск террористов и оценку уровня безопасности поселений, будут продолжены.

Также в пятницу инженерными подразделениями было установлено 120 бетонных плит на более чем двадцати автобусных остановках и "тремпиадах".

Как заявил командующий территориальной дивизией Иудеи и Самарии бригадный генерал Эран Нив, силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции в настоящее время действуют в Иудее и Самарии, чтобы разыскать и задержать террористов, ответственных за теракт у перекрестка Асаф.

"В то же время мы продолжаем действовать с целью предотвращения таких нападений, одновременно принимая меры для обеспечения безопасности в поселениях и на дорогах", - подчеркнул Эран Нив.

Напомним, после серии терактов, осуществленных в Иерусалиме и Биньямине, была начата масштабная антитеррористическая операция. В ночь на пятницу, 14 декабря, военнослужащие Армии обороны Израиля, в том числе бойцы спецподразделения "Дувдеван" и спецподразделений пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели серию операций в Иудее и Самарии с целью задержания или нейтрализации организаторов и участников террористических нападений, совершенных в последние дни.

Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе этих операций за одну ночь были задержаны 40 подозреваемых в террористической деятельности, в их числе 37 активистов ХАМАСа.

Больше всего арестов было произведено в Рамалле и окрестностях. Накануне город был блокирован израильской армией.

Палестинское агентство Maan сообщало, что в ночь на пятницу израильскими военными и сотрудниками спецслужб были задержаны 35 "активистов". Агентство опубликовало имена 34 задержанных, отмечая, что среди них есть депутаты парламента ПА от ХАМАСа Ясир Мансур и Исмаил аль-Таль аль-Дахрия, а также лидер ХАМАСа в Шхеме Мустафа Шнар.

13 декабря состоялось совещание, посвященное ситуации в Иудеи и Самарии. Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился ужесточить меры по сдерживанию террора. Пресс-служба главы правительства передала, что Нетаниягу отдал распоряжение системе безопасности: 1) ускорить разрушений домов террористов; дома должны быть разрушены в течение 48 часов, 2) продолжить усилия по поимке убийц и ликвидации инфраструктуры из которой они вышли, 3) расширить административные аресты активистов ХАМАСа в Иудее и Самарии, 4) увеличить численный состав сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, 5) начать расширенное патрулирование дорог и развернуть блокпосты на дорогах в Иудее и Самарии, 6) блокировать населенный пункт Эль-Бира и отменить разрешения на работу в Израиле, выданные родственникам и пособникам террористов, 7) урегулировать статус тысяч домов в Иудее и Самарии, 8) принять юридические меры для разрешения строительства 82 новых квартир в Офре, 9) создать две новые промышленные зоны возле населенных пунктов Авней-Хефец и Бейтар-Илит.





