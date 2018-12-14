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В Израиле

Ответ на террор: задержаны десятки активистов ХАМАСа

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 09:28 блог версия для печати фото
Задержание террористов в Рамалле. 14 декабря 2018 года
Бойцы "Дувдевана". 14 декабря 2018 года
Задержание террористов в Рамалле. 14 декабря 2018 года

В ночь на пятницу, 14 декабря, военнослужащие Армии обороны Израиля, в том числе бойцы спецподразделения "Дувдеван" и спецподразделений пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели серию операций в Иудее и Самарии с целью задержания или нейтрализации организаторов и участников террористических нападений, совершенных в последние дни.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе этих операций за одну ночь были задержаны 40 подозреваемых в террористической деятельности, в их числе 37 активистов ХАМАСа.

Больше всего арестов было произведено в Рамалле и окрестностях. Накануне город был блокирован израильской армией.

Палестинское агентство Maan сообщает, что в ночь на пятницу израильскими военными и сотрудниками спецслужб были задержаны 35 "активистов". Агентство публикует имена 34 задержанных, отмечая, что среди них есть депутаты парламента ПА от ХАМАСа Ясир Мансур и Исмаил аль-Таль аль-Дахрия, а также лидер ХАМАСа в Шхеме Мустафа Шнар.

Во время патрулирования в районе Бейт-Эля в результате "каменной атаки" минувшей ночью был травмирован военнослужащий. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Масштабная антитеррористическая операция была начата после серии терактов, осуществленных в Иерусалиме и Биньямине. В ночь на четверг на улице Хагай в Старом городе Иерусалима было совершено вооруженное нападение на израильских граждан и полицейских, двое сотрудников полиции получили ранения, нападавший был застрелен. Около 11:20 13 декабря был совершен теракт на перекрестке Асаф, в результате которого были убиты двое военнослужащих – младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф, еще двое израильтян тяжело ранены, террористы скрылись. Причем во время нападения исчезло оружие одного из солдат. После 16:00 поступило сообщение об автомобильном теракте в районе Эль-Биры, в результате которого был ранен пограничник.

9 декабря возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Были ранены семь человек. Наиболее тяжелые ранения получила 21-летняя женщина на седьмом месяце беременности. В больнице пострадавшая родила с помощью операции "кесарева сечения". Через несколько дней недоношенный младенец умер, ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться, но 12 декабря один из них был ликвидирован.

Кроме того, в ночь на 12 декабря в Шхеме был уничтожен террорист, 7 октября убивший в промзоне Баркана двух граждан Израиля – Ким Левенгронд-Ихзекель и Зива Хаджби.

13 декабря состоялось совещание, посвященное ситуации в Иудеи и Самарии. Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился ужесточить меры по сдерживанию террора. Пресс-служба главы правительства передала, что Нетаниягу отдал распоряжение системе безопасности: 1) ускорить разрушений домов террористов; дома должны быть разрушены в течение 48 часов, 2) продолжить усилия по поимке убийц и ликвидации инфраструктуры из которой они вышли, 3) расширить административные аресты активистов ХАМАСа в Иудее и Самарии, 4) увеличить численный состав сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, 5) начать расширенное патрулирование дорог и развернуть блокпосты на дорогах в Иудее и Самарии, 6) блокировать населенный пункт Эль-Бира и отменить разрешения на работу в Израиле, выданные родственникам и пособникам террористов, 7) урегулировать статус тысяч домов в Иудее и Самарии, 8) принять юридические меры для разрешения строительства 82 новых квартир в Офре, 9) создать две новые промышленные зоны возле населенных пунктов Авней-Хефец и Бейтар-Илит.



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