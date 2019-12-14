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NEWSru.co.il :: В Израиле14 декабря 2019 г., 19:40

МИД Израиля приветствовал решение UNESCO "наказать" бельгийский карнавал за антисемитизм

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение UNESCO исключить из списка культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.

"Я приветствую этически правильное решение исключить бельгийский карнавал из списка культурного наследия. В XXI веке, когда антисемитизм пытается вновь поднять голову, терпимость к его проявлениям невозможна. Мы ожидаем, что правительство Бельгии недвусмысленно отреагирует на это решение", - сказал Исраэль Кац.

Накануне, 13 декабря, UNESCO исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте. Причиной такого решения стал состоявшийся в марте карнавал, во время которого были зафиксированы проявления антисемитизма.

Инициаторами движения за исключение бельгийского карнавала из списка UNESCO стали организация "Британские адвокаты за Израиль" (UKLFI) и Центр Симона Визенталя.

В марте этого года во время карнавала в Алсте на одной из платформ были установлены куклы, изображающие ультраортодоксальных евреев, стоящих на горе из денежных купюр. Появление этих кукол вызвало протест местных еврейских организаций и возмущение Еврокомиссии.

Карнавал в Алсте проводится на севере Бельгии ежегодно. В 2010 году праздник был включен в список нематериального культурного наследия UNESCO.



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UNESCO исключила из списка культурного наследия карнавал в Алсте "за антисемитизм"


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