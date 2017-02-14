Министр Кара: "Нетаниягу и Трамп попытаются создать Палестинское государство на Синае"

Во вторник, 14 февраля, министр без портфеля Аюб Кара опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, согласно которому "премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп примут план президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси о создании Палестинского государства на территории сектора Газы и Синайского полуострова, а не в Иудее и Самарии".

Аюб Кара добавил: "Так будет проложен путь к миру с суннитской коалицией".

Источник в канцелярии министра Аюба Кары подтвердил редакции NEWSru.co.il, что речь идет о подлинной публикации. "Министр Кара вел беседы на эти темы с высокопоставленными фигурами в Израиле и в регионе, – сказал наш собеседник на условиях анонимности. – Министр убежден, что сейчас, когда к власти в США пришел новый президент, готовый к творческому подходу к проблемам Ближнего Востока, появилась возможность продвигаться по пути сближения с суннитской коалицией: Саудовской Аравией, Иорданией, Египтом. Министр убежден, что в рамках этого процесса, мы неизбежно придем и к реализации плана создания Палестинского государства на Синае и в Газе".

Источник в канцелярии министра отказался ответить на вопрос, беседовал ли Аюб Кара на эту тему с главой правительства Биньямином Нетаниягу. "Министр убежден, что это путь, по которому в итоге будет решено продвигаться", – резюмировал наш собеседник.

В сентябре 2014 года сообщалось, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси предложил председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу создать государство Палестина на территории Синайского полуострова. Утверждалось, что ас-Сиси был готов передать палестинцам 1.600 кв. км, примыкающих к сектору Газы. На территории, в пять раз превышающей площадь сектора, предполагалось расселить палестинских беженцев. Новое государство должно было стать демилитаризованным и находиться под полным контролем руководства ПНА. Согласно этому предложению, Аббас должен был отказаться от притязаний на территории, отошедшие к Израилю в 1967 году. Палестинские анклавы на Западном берегу должны были сохранить свою автономию. Анонимные источники тогда приводили слова ас-Сиси, якобы сказанные Аббасу, что в его возрасте пора подумать о том, что тот оставит потомкам. Однако палестинский лидер отверг предложение.

Также утверждалось, что администрация США была введена в курс дела. О программе египтян знал и глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, который сохранил ее в тайне от израильского руководства. Тогда говорилось о том, что инициатором подобной программы выступил бывший глава Совета национальной безопасности Гиора Айленд.

Добавим, что в 2012 году арабские СМИ публиковали информацию, согласно которой похожий план продвигали лидеры террористической организации ХАМАС.





