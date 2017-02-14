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В Израиле

"Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя": бульвар Ротшильд снова украсили визитки интимных услуг

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
"Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя": бульвар Ротшильд снова украсили визитки интимных услуг
"Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя": бульвар Ротшильд снова украсили визитки интимных услуг
"Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя": бульвар Ротшильд снова украсили визитки интимных услуг
ВСЕ ФОТО

Рано утром 14 февраля, в День Святого Валентина, на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве появилась инсталляция, склеенная из двух тысяч рекламных визиток интимных услуг – на этот раз визитками было выложено название популярной песни Стиви Уондера "I Just Called To Say I Love You".

"Каждый день – это День Влюбленных", – говорят создавшие инсталляцию художницы Саша Курбатова и Ванане Борян. Девушки собирали рекламные визитки с женскими телами с октября, решив в этот праздничный день вновь напомнить жителям и гостям города о проблеме проституции.

Инсталляция, установленная на бульваре Ротшильд около 7 утра, несколько часов спустя была уже убрана сотрудниками муниципальных властей.

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Ванане 32 года, она приехала в Израиль из Армении в 13 лет. Саше – 29, приехала в таком же возрасте из Украины. Это не первый их совместный феминистский проект. В прошлом году, на 8 марта, Саша и Ванане выложили из десяти тысяч рекламных визиток интимных услуг 50-метровую дорожку, ведущую к инсталляции трехметровой вагины.

"Мы не выступаем за или против легализации проституции. Но когда на земле валяются фрагменты женских тел, и по ним ходят люди, – это обесценивает отношение к женщине в нашем обществе", – объяснили тогда Ванане и Саша корреспонденту NEWSru.co.il.

Сутенеры и проститутки не могут в Израиле рекламировать свои услуги легально, поэтому рекламные визитки интимных услуг разбрасывают по городским улицам в надежде, что их подберет случайный клиент. Каждый день жители и гости Тель-Авива и других израильских городов могут видеть под ногами такие карточки.



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