Жертвами аварии на 6-й трассе стали бойцы "Голани"

Рано утром в среду, 14 февраля, были разрешены к публикации имена двух военнослужащих бригады "Голани", погибших накануне вечером в результате ДТП на 6-й трассе недалеко от мошава Ницаней Оз.

Грузовой автомобиль протаранил три армейских джипа, медленно ехавшие вдоль обочины дороги. Два человека погибли, еще 10 получили травмы, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Пресс-служба ЦАХАЛа называет имена погибших: 19-летний Бар Якобиан из Натив а-Асара и 21-летний Ашато Тасфо из Петах-Тиквы. Оба погибших посмертно повышены в звании до старших сержантов.

Похороны старшего сержанта Якобиана состоятся в 14:00 на кладбище в Натив а-Асара, старший сержант Тасфо будет похоронен в 13:30 на кладбище в Петах-Тикве.

Полиция сообщает, что среди пострадавших оказался и водитель грузовика, житель одного из арабских кварталов Иерусалима. Он был доставлен в больницу "Ланиадо" в Нетании для оказания медицинской помощи, а затем задержан для допроса. После допроса водитель грузовика был арестован, он предстанет перед судом по расследованию дорожных происшествий в Петах-Тикве.

Командующий Северным округом генерал-майор Йоэль Стрик распорядился сформировать следственную комиссию во главе с полковником Яиром Натнесом. Параллельно с этим расследование проводится военной полицией и полицией Израиля.

По состоянию на утро 14 февраля, этот инцидент во всех официальных сообщениях называют аварией. Версия о возможном автомобильном теракте не звучит.





