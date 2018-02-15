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В Израиле

Прокуратура против полиции: не все обвинения подкреплены доказательствами

время публикации: 14 февраля 2018 г., 20:42 | последнее обновление: 14 февраля 2018 г., 20:56 блог версия для печати фото
Прокуратура против полиции: не все обвинения подкреплены доказательствами
Прокуратура против полиции: не все обвинения подкреплены доказательствами
Прокуратура против полиции: не все обвинения подкреплены доказательствами

В государственной прокуратуре раскритиковали действия полиции в связи с публикацией рекомендаций предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения в получении взяток и обмане общественного доверия в рамках дел 1000 и 2000.

"Полиция выписала чек, который не ей придется покрывать", - цитирует высокопоставленный источник в прокуратуре газета "Маарив". По словам источника, действия полиции поставили юридического советника правительства Авихая Мандельблита "в очень затруднительную ситуацию".

Как сообщает "Маарив", в прокуратуре утверждают, что не все обвинения против главы правительства подкреплены достаточными доказательствами, однако полиция сделала так, что любое отступление юрсоветника от ее рекомендаций будет выглядеть как провал.

По оценке сотрудников прокуратуры, расследование не доведено до конца и передача рекомендаций была преждевременной. В итоге в любом случае потребуется проведение доследования.

Напомним, что в ночь на среду, 14 февраля, полиция опубликовала подробности расследования по делам 1000 и 2000. В рамках этих дел следственные органы рекомендовали отдать премьер-министра Биньямина Нетаниягу под суд за получение взяток и обман общественного доверия.



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