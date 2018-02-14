Подарки на миллион шекелей и переговоры с Мозесом. Подробности рекомендаций по делам Нетаниягу

В ночь на среду, 14 февраля, полиция опубликовала подробности расследования по делам 1000 и 2000. В рамках этих дел следственные органы рекомендовали отдать премьер-министра Биньямина Нетаниягу под суд за получение взяток и обман общественного доверия.

- Комментарий премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу рекомендаций полиции. Полный текст

"В первую половину 2016 года из различных источников поступили сведения, породившие подозрения в совершении премьер-министром Биньямином Нетаниягу правонарушений, классифицирующихся как обман общественного доверия и получение незаконных благ. В июле 2016 года юридический советник правительства дал согласие на начало проверки, а в декабре 2016 года, после того, как были представлены основания для начала расследования, юридический советник правительства дал согласие на начало официального уголовного расследования", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В рамках расследования были допрошены 80 свидетелей, которые предоставили 180 свидетельств. Шесть человек, имеющих отношение к этому делу, были допрошены за пределами государства Израиль.

На первом этапе расследования дела 1000 о получении незаконных благ не были очевидны интересы бизнесменов и "плата", которую они получали за блага, предоставляемые премьер-министру. Подозрения в наличии таких интересов появились в ходе расследования, и их возникновение вынудило следователей расширить круг опрашиваемых свидетелей в Израиле и за рубежом.

"Следствием установлено, что на протяжении почти десяти лет, с 2007 по 2016 год, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и члены его семьи регулярно получали от двух бизнесменов или их представителей дорогие подарки – сигары, бутылки шампанского, украшения на общую сумму в сотни тысяч шекелей", – говорится в сообщении полиции.

Совокупная сумма стоимости подарков, полученных премьер-министром, оценивается следователями в один миллион шекелей (около 300 тысяч долларов США). "Стоимость подарков, полученных от господина Милчена составляет примерно 750.000 шекелей, а подарков от господина Пакера примерно 250.000", – говорится в сообщении полиции. Согласно собранной следователями информации, Пакер начал преподносить подарки семье Нетаниягу в 2014 году, когда бизнесмены поделили между собой траты на подарки семье израильского премьера.

В полиции отмечают, что, начиная с 2009 года, после того, как Биньямин Нетаниягу стал премьер-министром, масштаб и частота получения им материальных благ от бизнесменов резко возросли.

Собранные материалы свидетельствуют о том, что премьер-министр получал подарки и услуги на фоне его деятельности как глава правительства и министр связи в соответствующий период, и в обмен за действия, которые продвигали – прямо или косвенно – бизнес-интересы Арнона Милчена, улучшали его экономическое положение и способствовали сохранению его социального и экономического статуса, заявляет полиция.

"Материалы следствия позволяют сделать вывод о том, что система отношений между Биньямином Нетаниягу и господином Милченом была коррумпированной и образовывала состав преступления, а не просто невинной системой дружеских отношений", – говорится в сообщении следственных органов.

"Очевидно, что система отношений, в рамках которой общественное лицо получает материальные блага от кого бы то ни было, и одновременно получатель использует свои полномочия и влияние для того, чтобы продвигать интересы дарителя, запрещена законом", – отмечают в полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов приводит перечень эпизодов, по которым проводилось расследование.

"Закон Милчена", освобождающий репатриантов и израильтян, возвращающихся в страну, от налога на доходы в стране, из которой они репатриировались, на протяжении десяти лет после прибытия в Израиль. Полиция подозревает, что Нетаниягу обращался с просьбой об утверждении этого закона в министерство финансов, однако получил отказ, так как по мнению служащих минфина, этот законопроект противоречит интересам государства Израиль. В рамках этого параграфа расследования свидетельские показания дал бывший министр финансов Яир Лапид. Он согласился стать свидетелем обвинения в том случае, если дело Нетаниягу будет передано в суд.

Виза в США. Полиция подозревает, что премьер-министр пытался способствовать в получении визы Арноном Милченом, когда у того возникли сложности. Нетаниягу, по утверждению полиции, инициировал обращение к официальным властям США, в том числе к государственному секретарю Джону Керри.

"Решет-Кешет". Полиция подозревает, что премьер-министр способствовал вхождению Милчена в число владельцев акций еще объединенного Второго канала ИТВ. Для того, чтобы помочь Милчену, Нетаниягу обращался к различным чиновникам министерства связи, которое в тот период возглавлял.

"Проект Тата". По мнению полиции, Нетаниягу пытался продвинуть совместный проект Милчена и индийского бизнесмена Тата. Глава правительства по просьбе Арнона Милчена обращался в министерство обороны, а также в структуры в канцелярии премьер-министра, несмотря на то, что и там, и там возражали против проекта.

"Десятый канал". Полиция подозревает, что Нетаниягу действовал вопреки букве закона, вмешиваясь в вопросы функционирования Десятого канала, несмотря на то, что Арнон Милчен, его друг, являлся одним из владельцев канала, и этот факт был известен премьер-министру.

В сообщении полиции говорится, что после завершения расследования есть доказательная база, необходимая для обвинения премьер-министра в получении взяток и обмане общественного доверия. Полиция считает доказанной вину Арнона Милчена в даче взяток.

Арнон Милчен опубликовал следующий комментарий: "Эти рекомендации не превратятся в обвинения, так как они игнорируют факты. Дружба между двумя людьми и их семьями завязалась в начале 2000-х годов. Подарки преподносились без связи с какими-либо бизнес-интересами. В рекомендациях полиции извращенно интерпретируются вопросы и проблемы, не имеющие отношения к подаркам. Мы убеждены, что трезвое и деловое изучение материалов приведет к выводу о том, что нет основания для подачи обвинительного заключения, а если оно будет подано, то суд отклонит его", – говорится в заявлении Милчена.

Говоря о расследовании по делу 2000, полиция сообщает, что речь идет о подозрениях в коррупционных отношениях между премьер-министром и владельцем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

По данным следствия, начиная с 2009 года, между подозреваемыми велись переговоры о взаимной помощи, основанной на том, что полиция называет партнерской сделкой. В рамках переговоров речь шла о том, что Арнон Мозес окажет помощь Биньямину Нетаниягу в укреплении его положения и авторитета как главы правительства. Эта помощь должны была быть оказана путем "благосклонного и положительного освещения его деятельности на страницах газеты "Едиот Ахронот"". В обмен, как полагает полиция, премьер-министр обещал Арнону Мозесу помощь в продвижении экономических интересов газеты "Едиот Ахронот" путем инициирования и оказания поддержки шагам, блокирующим растущее влияние газеты "Исраэль а-Йом".

По данным следствия, Нетаниягу и Мозес предпринимали практические шаги для реализации достигнутых договорённостей или, по крайней мере, демонстрировали совершение таких действий. Расследование проводилось на основе аудиозаписей бесед Нетаниягу и Мозеса, совершенных на мобильном телефоне бывшего главы канцелярии премьер-министра Ари Харо. Записи делались по инициативе главы правительства.

Полиция инкриминирует тандему Нетаниягу-Мозес следующие инициативы: поддержка главой правительства закона о запрете на бесплатное распространение газеты "Исраэль а-Йом", сокращение ее тиража, отмена выпуска пятничного номера газеты.

Полиция также подозревает, что Нетаниягу, будучи министром связи, пытался установить контакт между Мозесом и различными бизнесменами, которые были заинтересованы в приобретении газеты "Едиот Ахронот".

Полиция считает доказанной вину Нетаниягу в просьбе о получении взятки и обмане общественного доверия. Следственные органы считают также доказанной вину Арнона Мозеса в предложении взятки.

- Комментарий премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу рекомендаций полиции. Полный текст

"Граждане Израиля, позвольте обратиться к вам. Всю свою жизнь я посвятил одной цели: гарантировать безопасность и будущее государства Израиль. Эта цель была перед моими глазами, когда был офицером в спецназе Генштаба, когда с товарищами освобождал заложников в захваченном самолете "Сабена"; я видел эту цель, когда служил послом Израиля в ООН, когда раз за разом представлял нашу правду перед послами стран мира; эту цель я видел, когда занимал должность министра финансов и проводил реформы, давшие стимул росту нашей экономике; я вижу эту цель перед собой на протяжении всего времени, что нахожусь на посту премьер-министра, чтоб строить нашу страну, развивать ее и, важнее всего, защищать ее.

Я ощущаю глубочайшую обязанность продолжать вести вперед Израиль по пути, который гарантирует наше будущее, по пути, в который большинство общества верит. Поэтому я работаю непрестанно, зачастую далеко за полночь и до раннего утра, когда звонит "красный телефон", – а в нашей стране это происходит часто. Так я поступал до сегодняшнего дня и так продолжу действовать – ответственно, взвешенно, самоотверженно.

Это чувство ответственности является причиной почему я нахожусь здесь, и это причина почему вы, граждане Израиля, оказываете мне доверие раз за разом. Вы знаете, что всем, что я делаю, движет исключительно благо государства. Не ради сигар от друга, не ради прессы, не ради чего-то другого – исключительно ради блага государства. И ничто не отвлекало и не отвлечет меня от этой святой миссии. В том числе нападки на меня, которые не прекращаются. Этот день не отличается от многих других, которые мне пришлось пережить за последние 20 лет. С момента избрания на пост главы правительства практически не было ни дня, когда бы меня беспочвенно не обвиняли. Нападки не только на меня, с жестокостью и злобой нападают и на мою жену и на моих детей, чтобы навредить мне. Это больно, так как я люблю их.

За эти годы оказывалось невероятное давление с целью открыть против меня не менее 15 дел и проверок, чтобы привести к моей отставке. Все начинались с грандиозных заголовков, с прямых эфиров, некоторые из них с рекомендациями полиции, такими же, как сегодня. Все эти попытки, без исключений, закончились ничем.

И так как я знаю правду, я говорю вам: и на этот раз все закончится ничем. Рекомендации, которые мы услышали сегодня вечером, были опубликованы еще год назад, в самом начале расследования, и с тех пор их повторяли снова и снова бесконечное число раз.

Я вновь подчеркиваю факт, что у этих рекомендаций нет полномочий в демократической стране. Я не говорю это ради вызова, я отмечаю это как основополагающий факт в нашей демократии. Израиль правовое государство. По закону не полиция принимает решение, а имеющие полномочия юридические инстанции. Не хватает нам, чтобы было иначе. Статистика также понятна: больше половины рекомендаций полиции не принимается юридическими инстанциями и завершаются безрезультатно. Такова реальность в Израиле. Но на опубликованных сегодня рекомендациях лежит тяжелая тень. Невозможно избавиться от впечатления, что на них повлияло беспочвенное ощущение следователей, которые считают, что я действовал против них, что направил сотрудницу полиции пожаловаться на сексуальные домогательства против главы следственного подразделения, ведущего мое дело, что я устроил слежку за следователями полиции, что я задействовал кого-то в Лондоне против следователей. Друзья, само собой, что речь идет о бредовых утверждениях, абсолютно беспочвенных.

Я хочу, чтобы вы подумали, что это говорит о следствии, и что это говорит о рекомендациях, если тот, кто ведет против вас расследование, говорит, что вы сшили дело против него. Как он вообще может объективно руководить этим расследованием? Как он может выносить объективные рекомендации? Поэтому совсем не удивительно, что рекомендации такие. Я уверен, когда юридические инстанции проверят материалы, они выявят насколько эти рекомендации безосновательны.

Предоставлю несколько примеров, чтобы продемонстрировать, что не только безосновательны, но и возмутительны. Как можно серьезно относиться к утверждению, что ради сигар я действовал на благо Арнона Милчена, когда в действительности было наоборот? Я намеревался закрыть Десятый канал, который принадлежал ему частично. Если б не было распоряжения юридического советника правительства Вайнштейна, канал был бы закрыт, и акции Милчена обнулились бы. Как можно говорить, что ради сигар я действовал на благо Милчена, если одним из моих шагов на посту министра финансов было упразднение монополии Милчена на рынке запчастей для автомобилей в Израиле, в полном противоречии интересов Милчена?

Что касается так называемого "закона Милчена", речь идет о беспочвенном обвинении. Этот закон проведен правительством Ольмерта. Так он был назван ими. Его продвигало министерство абсорбции, им занимался минфин во главе с министром финансов Яиром Лапидом, кстати, хорошим другом Милчена, который работал прежде у него, закон поддерживал министр юстиции Яаков Неэман и многие другие министры, чтоб поощрять инвестиции в Израиль. Об этом меня спрашивали считанные разы, это говорит о многом. Я ответил, что никогда не действовал в пользу Арнона Милчена ни в этом вопросе, ни в каком-либо другом, кроме визы. Как можно утверждать, что ради сигар, я обратился к американцам, чтобы Милчену вернули визу? Почему его лишили ее? Потому что в СМИ опубликовали очень важную информацию о том, что он сделал для государства Израиль.

Основная обязанность каждого премьер-министра Израиля помогать тем, кто пострадал из-за дел, сделанных ради государства Изариль. Так действовал Шимон Перес, когда был главой правительства, когда помог Арнону Милчену, когда его хотели судить в США за эти же дела. Так действовал и я, когда американцы лишили Милчена визы по тем же причинам. Как можно говорить, что я делал это ради сигар? Ни я, ни Шимон Перес не могли даже подумать, что глава правительства может оставить того, кто помог государству Израиль, только потому что он его друг. Пусть у вас не будет сомнения, я также обращался к другим правительствам, чтобы помочь другим людям, оказавшим помощь государству Израиля, и им была нужна моя помощь.

Второй вопрос, как можно утверждать, что я хотел сделать что-либо для Нони Мозеса при помощи проведения закона о закрытии "Исраэль а-Йом", когда и здесь мои действия были противоположными? Я противился закону и голосовал против него. Более того, я распустил Кнессет, рисковал своим политическим будущим, поэтому закон не был принят. Теперь же, в отличие от меня, 43 министра и депутата действовали на благо Мозеса. Они продвигали его законопроект, многие из них заслужили хвалебной прессы в "Едиот Ахронот". Как такое возможно, что большинство из них не были даже допрошены? Против них нет рекомендаций? Как такое возможно, что именно против меня, кто возглавлял борьбу с этим законом, есть рекомендации, а против инициаторов закона, которые получили его формулировку от Нони Мозеса, ничего нет? Кривое зеркало.

Граждане Израиля, я не нахожусь здесь, чтобы зарабатывать. Если бы мной двигала эта цель, я давно был бы в ином месте. Мной движет лишь одна цель: гарантировать будущее нашего государства. Поэтому я говорю вам: наше правительство проработает полную каденцию. Вместе со всеми министрами правительства мы продолжим превращать Израиль в восходящую мировую силу, в технологическую, военную и экономическую державу, которая добивается мирового статуса, которого ранее никогда не было. Я с ответственностью и верностью продолжу вести вперед государство Израиль пока вы, граждане Израиля, выбираете меня. Я уверен, что правда выйдет на свет. Я уверен, что и на следующих выборах, который состоятся в срок, я заслужу ваше доверие. Спасибо вам".





